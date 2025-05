Calciomercato Milan, altro grande ritorno dopo Allegri: la società è convinta

Il Milan è pronto a riabbracciare un altro volto noto dopo Max Allegri. Il top player sta per tornare a vestire la casacca rossonera.

L’imminente ritorno al Milan di Max Allegri sta riportando calore ad una piazza che sembrava ormai totalmente distaccata dopo le tante delusioni degli ultimi mesi. Con l’Allegri bis molti tifosi sognano già in grande ed oltre alla panchina anche il calciomercato sembra pronto ad accendersi.

Proprio in queste ultime ore sembrerebbe potersi concretizzare un altro clamoroso ritorno oltre a quello di Allegri. Il Milan sembra convinto di richiamare alla base l’ex rossonero.

Saelemaekers-Milan, occhio al ritorno di fiamma: ancora nessun accordo con la Roma

La scorsa estate Milan e Roma hanno dato vita ad uno scambio di prestiti secchi con Tammy Abraham in rossonero e Alexis Saelemaekers in giallorosso. Ancor più del centravanti inglese, l’esterno belga si è reso protagonista di una grande stagione nella Capitale.

Come riporta Sky Sport, la Roma vorrebbe trattenere il giocatore. Al momento però non c’è ancora nessun accordo con il Milan per il riscatto.

Ecco dunque che negli ultimi giorni starebbe prendendo piede l’idea di un ritorno al Milan di Saelemaekers. Fino a poco tempo fa, il Diavolo vedeva nel belga un’opportunità di guadagno. Adesso però, anche con Allegri in panchina, la storia potrebbe cambiare.