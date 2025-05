Lascia il Real Madrid e va al Milan: Moncada pensa al colpaccio di mercato

Può diventare realtà il clamoroso trasferimento del top player dal Real Madrid al Milan. Il colpaccio di mercato è tutt’altro che impossibile.

Il fallimento della stagione 2024/25 messo in atto dal Milan è ormai già alle spalle. L’arrivo in dirigenza di Igli Tare sembra star già portando i suoi frutti. Nel giro di poche ore il club rossonero ha praticamente bloccato Max Allegri, pronto a tornare sulla panchina del Diavolo dopo ben 11 anni. Sono dunque giorni fondamentali in casa Milan, ma non solo per la questione panchina.

Ci sta infatti iniziando a muovere anche sul fronte mercato in entrata. Nelle ultime ore si è palesata davanti a Geoffrey Moncada una vera e propria chance di mercato che potrebbe accendere ulteriormente gli animi del popolo rossonero. Il top player è pronto a lasciare il Real Madrid per unirsi al Milan.

Moncada sogna in grande: offerto Endrick al Milan

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in questi ultimi giorni Endrick sarebbe stato offerto anche al Milan. La stellina del Real Madrid è alla ricerca di maggior minutaggio e il suo entourage avrebbe anche pensato al club rossonero. Il classe 2006, arrivato dal Palmeiras per la cifra record di 50 milioni di euro, è accostato anche alla Juventus che avrebbe anche chiesto maggiori informazioni.

Seppur non abbia mai giocato con continuità – quasi impossibile farlo in un club come il Real Madrid – Endrick ha comunque dimostrato di avere un talento smisurato e di poter davvero essere uno dei futuri crack del calcio mondiale. Adesso sta al Milan e a Moncada capire se approfondire i colloqui e se provare a portare in Italia il gioiello brasiliano.

Resta poi da capire se il Real Madrid, difficile, possa addirittura lasciare andare il giocatore a titolo definitivo o se invece dovrà eventualmente essere trovata un’intesa sulla base di un prestito.

Endrick al Real Madrid: pochi minuti ma già tanta qualità

La stagione al Real Madrid di Endrick si è conclusa – perlomeno prima del Mondiale per Club – con un totale di 37 presenze con più di 800 minuti accumulati. Neanche troppo pochi tenendo conto del contesto e in cui sono arrivati ben 7 gol, di cui 5 nella Coppa del Re dove il brasiliano ha potuto mettersi maggiormente in mostra.

Tante ottime premesse per un giocatore che può davvero prendersi la scena a livello europeo. Il Milan può essere il posto giusto per affermarsi, ma ovviamente starà alla società capire se ne vale davvero la pena. Di certo molti tifosi sognano già un Pato 2.0, magari però con un esito migliore.