Calciomercato Milan, il big torna in Italia: lascia la Premier e va in rossonero

Sta diventando sempre più concreto il sogno di calciomercato dei tifosi del Milan. Il big è pronto a lasciare la Premier League per andare in rossonero.

Penultima giornata di campionato per il Milan che stasera andrà all’Olimpico per sfidare la Roma di Claudio Ranieri. Inutile sottolineare che attorno all’ambiente rossonero ci sia ancora molta delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Il big match contro i capitolini rappresenta l’ultima chiamata per l’Europa, ma la sensazione è che per molti la stagione sia già conclusa.

Motivo per cui in tanti pensano già al calciomercato in vista della prossima stagione. Il Milan, nonostante stia ancora cercando di risolvere la questione nuovo DS, ha iniziato da tempo a muoversi per alcuni obiettivi di mercato. Tra questi spicca un vero e proprio sogno dei tifosi: il suo ritorno in Serie A è tutt’altro che impossibile.

Milan-Chiesa, si può fare: l’addio al Liverpool è sempre più probabile

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è mai tramontata in casa Milan l’idea di riportare in Italia Federico Chiesa. L’ex Juventus ha vissuto una stagione decisamente poco felice al Liverpool. Con la maglia dei Reds, pur laureandosi campione d’Inghilterra, ha collezionato appena 41 minuti in campionato e complessivamente sono solo 13 le presenze in stagione sotto la guida di Arne Slot. Tutto fa presuppore un suo addio in estate, con il Milan pronto a riportare il giocatore in Italia.

Nei piani del club rossonero c’è la speranza di trovare un’intesa sulla base di un prestito con parte dell’ingaggio pagato dal Liverpool. Si tratta ovviamente di una formula decisamente favorevole ed è per questo motivo che bisognerà capire quanto gli inglesi siano disposti a venire in contro al Diavolo.

Chiesa-Liverpool, un’esperienza totalmente da dimenticare

Pensare che Chiesa potesse prendersi un posto da titolare in una squadra come il Liverpool era francamente impossibile. Ma è chiaro che quasi nessuno si aspettava una stagione così incolore. Il classe ’97 non è mai riuscito a farsi spazio nell’organico di Slot e le sole 13 presenze stagionali, con poco più di 400 minuti giocati, ne sono la piena dimostrazione.

Troppi pochi minuti per un talento come Chiesa. Il ritorno in Serie A può essere l’opzione migliore per provare a tornare ai livelli di qualche anno fa, prima che quel maledetto infortunio al crociato nel 2022 bloccasse un’ascesa che sembrava scontata. Il Milan può aver bisogno di Chiesa, ma soprattutto Chiesa può aver bisogno del Milan.