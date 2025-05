Calciomercato Milan, il top player ha detto sì: bruciata la concorrenza

È pronto ad accendersi il calciomercato del Milan. L’obiettivo rossonero ha messo il Diavolo in cima alla lista delle preferenze.

Terza vittoria consecutiva per il Milan che continua la sua marcia verso la finale di Coppa Italia. Il club rossonero non brilla a Marassi contro il Genoa, ma grazie ad un uno-due nel giro di un minuto risponde all’iniziale vantaggio di Vitinha e porta a casa i tre punti portandosi a -2 dalla Fiorentina e a -5 dal Bologna, prossimo avversario in campionato e poi nella finalissima di Roma.

A decidere la gara sono stati i gol di Rafa Leao e subito dopo lo sfortunato autogol di Morten Frendrup, propiziato sempre dall’asse portoghese. Un “gol” di certo non banale da parte del centrocampista danese, autore comunque di una gran prestazione, che potrebbe aver messo a segno la sua “prima rete” per i rossoneri.

Calciomercato Milan, Frendrup in pugno: il danese ha espresso la sua preferenza

Questo sarà l’ultima stagione di Frendrup con la maglia del Genoa. In estate il classe 2001 lascerà i rossoblù, ma il suo destino potrebbe essere ancora in Serie A. Come riportato da calciomercato.com, il Milan ha messo da tempo nel mirino Frendrup con il danese che ha posto il club rossonero in cima alla lista dei suoi desideri.

L’altra squadra più interessata al 24enne è il Brentford, che al momento sembra essere addirittura in vantaggio. Come detto, il Milan gode della preferenza del giocatore ma nelle prossime settimane dovrà decidere se affondare il colpo o se virare su altri obiettivi.

Il Brentford lavora all’affare da diversi mesi e potrebbe convincere Frendrup già in questo mese se il Milan non dovesse dare un’accelerata decisiva.

Frendrup al Milan, il tuttocampista che serve ai rossoneri

In Italia si parlava di Frendrup già dalla scorso anno, ma questa è stata senza dubbio la stagione della sua consacrazione. L’ex Brondby è il tuttocampista di infinite qualità che manca al Milan e che potrebbe ulteriormente alzare l’asticella del centrocampo rossonero.

Il danese è il primo in Serie A per contrasti e siede sul podio in diverse classifiche. Il suo futuro, come del resto già il presente, è più luminoso che mai e i tifosi rossoneri sperano di poterlo presto vedere con i loro colori addosso. Il giocatore ha già espresso la sua preferenza: sta al Milan decidere se puntarci o meno.