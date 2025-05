Saltano Bologna-Milan: doppia assenza pesantissima

Archiviato il successo sul Genoa, il Milan entra nella settimana più importante della sua stagione

Tra venerdì e mercoledì il Milan affronterà due volte il Bologna: prima in campionato e poi nell’attesissima finale di Coppa Italia che metterà tanto in palio.

Entra nel vivo la settimana più importante della stagione del Milan. I rossoneri, reduci dal successo arrivato in rimonta sul campo del Genoa, sono attesi della doppia sfida col Bologna di Vincenzo Italiano che – a sua volta – ha pareggiato con la Juventus nell’ultima giornata di campionato. Venerdì la prima delle due sfide, valevole per l’anticipo della 36esima giornata di campionato. Un match importante per entrambe le compagini, ma maggiormente per quella rossoblu dato che il Milan ha ormai detto addio all’obiettivo quarto posto anche se l’aritmetica lascia una porticina aperta al Diavolo.

Poi, mercoledì, Milan e Bologna si ritroveranno nuovamente contro, ma questa volta sul terreno di gioco dello stadio Olimpico di Roma, dove andrà in scena la finale di Coppa Italia. In semifinale i rossoneri hanno eliminato i rivali dell’Inter mentre il Bologna ha avuto vita facile contro l’Empoli. La vittoria del trofeo tricolore permetterebbe al Milan di garantirsi quantomeno l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League, ma non solo. Consentirebbe anche al club di chiudere la stagione con due trofei avendo già conquistato la Supercoppa Italiana a gennaio. Il Bologna, invece, vuole centrare un successo storico dopo l’altrettanto epocale qualificazione in Champions League centrata lo scorso anno con Thiago Motta in panchina.

Milan-Bologna, assenze pesantissime per la doppia sfida

Per la gara in programma venerdì sera a San Siro, il tecnico rossonero Sergio Conceicao dovrà fare a meno di Rafael Leao, il quale verrà squalificato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il cartellino giallo rimediato nel posticipo di Genova (il portoghese era diffidato). Ma il tecnico del Diavolo dovrà valutare anche le condizioni di Sottil, Bondo e soprattutto Tammy Abraham: hanno saltato la gara col Genoa per problemi fisici e un’eventuale altra assenza del centravanti inglese rappresenterebbe uno stop non di poco conto per il Milan. Inoltre, contro i rossoblu si è fermato anche Fofana.

Situazioni differente in casa Bologna: Vincenzo Italiano dovrà sicuramente rinunciare all’attaccante spagnolo Estanis Pedrola, la cui stagione è finita in anticipo. In dubbio ancora sia Emil Holm e Dan Ndoye, i quali nelle prossime ore aumenteranno i carichi di lavoro per esserci almeno in panchina venerdì ed essere tirati a lucido per la finale di Coppa Italia.