Calciomercato Milan, pronta l’accelerata decisiva: si chiude con il Real Madrid

Si infiamma l’asse di calciomercato tra il Milan e il Real Madrid. Il club rossonero è pronto a sferrare il colpo decisivo per chiudere la trattativa.

Il mese di maggio sarà decisivo per il presente ma anche per il futuro del Milan. Tra una settimana il Diavolo si giocherà la Coppa Italia con il Bologna, provando a salvare la stagione e strappando anche il pass per l’Europa League. I prossimi giorni saranno però cruciali anche in chiave calciomercato.

In queste ultime ore, infatti, la società rossonera è al lavoro per programmare la prossima stagione. Tra le faccende in ballo ce n’è anche una con il Real Madrid che non può ovviamente che esaltare i tifosi. In casa Milan è ufficialmente iniziata la missione per raggiungere l’accordo con il club spagnolo.

Il Milan vuole trattenere Alex Jimenez: è braccio di ferro con il Real Madrid

Tra i rossoneri che più hanno giovato del cambio modulo c’è senza dubbio Alex Jimenez. Il classe 2005 è diventato un titolare inamovibile nel 3-4-3 di Sergio Conceicao ed anche in vista della prossima stagione il Milan non ha nessuna intenzione di privarsene.

Va ricordato che il Real Madrid può ancora esercitare un diritto di recompra a circa 9 milioni di euro per riportare il giocatore in patria. Per questo motivo, secondo quanto riportato da calciomercato.com, in queste ore il Milan avrebbe avviato i contatti con i Blancos per trattenere Jimenez a titolo definitivo.

In casa rossonera c’è molta fiducia sulla buona riuscita dell’affare. Il Diavolo vuole rendere il giovane spagnolo un pilastro del progetto rossonero ed anche Jimenez sembra voler restare a Milano. Le prossime settimane saranno decisive, ma le probabilità di vedere Jimenez con la casacca rossonera anche nella prossima stagione sono decisamente molto alte.

Jimenez si è preso il Milan: è stata la stagione della consacrazione

Dopo le belle premesse della passata stagione, questa per Jimenez è stata certamente la stagione della consacrazione. Dopo aver iniziato in Serie C con il Milan Futuro, da metà dicembre in poi il classe 2000 è entrato in pianta stabile in Prima Squadra giocando praticamente sempre.

Ora la stagione va conclusa nel migliore dei modi, ma è chiaro che in un’annata tutt’altro che radiosa Jimenez è stata una delle poche luci di questo Milan. Difficile privarsi di un giocatore così, ma per fortuna anche in società sembrano averlo capito.