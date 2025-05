Leao out dalla finale di Coppa Italia: l’indiscrezione shock getta il Milan nel caos

È scoppiata una vera e propria bomba in casa Milan a sette giorni dalla finale di Coppa Italia contro il Bologna. Rafael Leao potrebbe non partire titolare.

Nonostante ci sia ancora una sfida di campionato nel mezzo, è già partito per il Milan il countdown per la finale di Coppa Italia. Mercoledì 14 maggio all’Olimpico andrà in scena l’ultimo atto della competizione, con il Bologna di Vincenzo Italiano che sfiderà i rossoneri in una finale decisamente inedita.

Entrambe le squadre si giocano tanto, chi una fetta di storia e chi un salvagente per una stagione che potrebbe quasi essere sufficiente. Venerdì ci sarà un assaggio della finale a San Siro, ma è chiaro che – soprattutto per il Milan – la testa è già alla finalissima di Roma. La clamorosa indiscrezione che sta però circolando in queste ultime ore ha fatto scoppiare il caos tra i tifosi rossoneri.

Milan, idea folle di Conceicao: Leao può partire dalla panchina in finale

Nella sua edizione odierna Tuttosport ha parlato di un clamoroso scenario che potrebbe concretizzarsi il prossimo mercoledì. A quanto pare, infatti, Sergio Conceicao starebbe pensando di far partire Leao dalla panchina. Un’idea decisamente inaspettata, ma che stuzzicherebbe il tecnico rossonero dopo le ultime gare.

L’asse portoghese ha dimostrato, con il Genoa ma non solo, di poter essere devastante da subentrato ed è per questo motivo che Conceicao starebbe prendendo seriamente in considerazione questa ipotesi.

Al momento la titolarità di Leao è quasi certa, ma non va comunque escluso quello che sarebbe di certo un colpo di scena che potrebbe mischiare tutte le carte in tavola. Intanto venerdì Leao non sarà della partita, causa squalifica, potendo così accumulare tutte le energie necessarie per l’appuntamento più importante della stagione. Ma non sarà l’unico.

Milan-Bologna, tanti titolarissimi a riposo in vista della finale di Coppa Italia

Tra due giorni Milan e Bologna si affronteranno a San Siro in una gara di campionato che sta senza dubbio più a cuore ai rossoblù che ai rossoneri. Tra le file del Milan ci saranno infatti diverse assenze: a partire da Leao squalificato, passando per Fofana uscito malconcio con il Genoa, fino ad arrivare a Reijnders che verrà lasciato a riposo.

Molto probabilmente anche altri titolari resteranno in panchina. Il Milan ha solo una priorità in testa: la finale di Coppa Italia del 14 maggio. Da quella partita dipenderà l’intera stagione rossonera, oltre che il futuro europeo della prossima stagione.