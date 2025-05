Clamoroso Milan: addio Maignan, il sostituto arriva dalla Serie A

Il Milan con molta probabilità si ritroverà sul punto di dover dire addio a Mike Maignan in vista della prossima stagione: il sostituto arriva dalla Serie A.

Dalla Premier League si sono accese alcune sirene relative al portiere francese dei rossoneri Mike Maignan. Per questo il Milan valuta una sua eventuale cessione iniziando già a mettere nel mirino il sostituto. Il club in Via Aldo Rossi sta pensando di terminare il matrimonio con l’ex Lille e Psg anche a causa del mancato rinnovo di quest ultimo.

Potrebbe essere dunque l’ultimo anno dell’estremo difensore a difendere i pali di San Siro, col pubblico milanista ad esaltarlo. Magic Mike ha fatto tanto, forse tantissimo. Sarebbe difficilissimo sostituirlo, ma uno dei nomi in pole arriva dalla Serie A.

Il Milan è in pressing sul portiere della Serie A: la situazione in casa rossonera

Come riportato da ‘Calciomercato.com’, il Milan potrebbe essere interessato a Mile Svilar, portiere della Roma, se dovesse perdere Mike Maignan. Secondo quanto riportato, il direttore sportivo del Milan, Moncada, stima molto il portiere belga e potrebbe entrare in scena nei prossimi mesi. Una trattativa di certo non semplice ma che porterebbe una ventata d’aria fresca tra i pali rossoneri.

La Roma valuta Svilar almeno 30 milioni di euro e al momento è da considerarsi in stallo la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2027. A fronte del milione di euro attualmente percepito infatti, l’estremo difensore ne ha chiesti 4, troppi al momento per la Roma. Il serbo vorrebbe proseguire la sua permanenza nella capitale ma vorrebbe ottenere delle risposte quanto prima.

Il Diavolo tenta Mile Svilar, come si intavolerà la trattativa?

C’è da considerare una possibile mossa del Milan in caso di addio di Mike Maignan. Se ciò accadesse, il club rossonero potrebbe considerare l’acquisto di Svilar della Roma, con Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers che potrebbero a questo punto essere coinvolti nella trattativa.

Inoltre, sul portiere gialloroso ci sarebbero anche Bayern Monaco e Chelsea, che monitorano la situazione. Al momento, si tratta solo di fanta-mercato, ma non è escluso che il Milan possa tentare un’offerta del genere. Il futuro del portiere potrebbe quindi riservare sorprese nelle prossime settimane.

La squadra di Conceicao è intenzionata a tentare seriamente quello che è probabilmente ad oggi il miglior calciatore della Roma. Si attende la contromossa dei giallorossi.