Colpo di scena Milan: ora tutto può cambiare, Conceicao osserva

Può esserci un clamoroso e inaspettato cambio di programma nei piani del club in Via Aldo Rossi che riguarda anche Sergio Conceicao.

Sergio Conceicao si trova ad un bivio con il Milan, tra permanenza in vista della prossima stagione e addio con un bel po’ di rimorsi. Non si può sapere come sarebbe andata a finire se questo matrimonio ci fosse stato già in estate, un modo per scoprirlo potrebbe esserci e comporterebbe – ovviamente – una sua permanenza sulla panchina rossonera anche nella prossima stagione.

Conceicao può rimanere? Le ultime notizie sul futuro del tecnico portoghese

Conceiaao potrebbe lasciare il Milan con addirittura due trofei vinti in una sola annata, cosa che non succedeva dai tempi di Ancelotti. Avrebbe dell’incredibile, quasi un paradosso, ma se dovesse andare a finire così l’ex Porto parlerà e racconterà quello che è il suo punto di vista. Non era semplice dare una propria impronta di gioco considerando il modo in cui è subentrato l’allenatore portoghese.

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, il Milan potrebbe valutare un cambio di allenatore, dato che il contratto di Conceiçao consente di interrompere il rapporto unilateralmente.

Tuttavia, la finale di Coppa Italia potrebbe avere un peso significativo sulla decisione. Inoltre, il Milan non ha ancora individuato un sostituto, il che rende la situazione ancora più complicata. La sensazione è che la gara dell’Olimpico rappresenti uno snodo realmente decisivo in un senso o nell’altro.

Conceicao merita davvero la riconferma? Il trascinatore portoghese del Milan lavora sodo

Sergio Conceicao è arrivato al Milan in punta di piedi, avendo come scopo quello di rivoluzionare il modus operandi rossonero. Le prime partite sono state esemplari, la vittoria contro la Juve in Arabia ha iniziato il percorso che è proseguito al meglio con la coppa vinta grazie alla rimonta sull’Inter. La vittoria della Supercoppa ha aizzato la stagione ma quella della Coppa Italia potrebbero davvero chiudere il cerchio e garantirgli la riconferma.

Dall’esito di mercoledì può dipendere la permanenza di Conceiçao, l’ha fatto evincere anche Furlani con le parole di ieri. «Da quando è arrivato ha vinto un trofeo e ha la possibilità di diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincere due trofei in stagione. Quindi, ovviamente, questo bisogna notarlo. Noi abbiamo massima fiducia in lui. Siamo concentrati su come andrà a finire questa stagione, lui sta lavorando bene con la squadra».