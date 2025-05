Conte-Milan, non è finita: annuncio di Di Marzio

Il futuro di Antonio Conte resta un rebus per le prossime settimane: è arrivato l’annuncio di Di Marzio sul destino dell’allenatore

Antonio Conte ha trionfato ancora una volta. Il tecnico pugliese ha preso la guida di un Napoli arrivato decimo l’anno prima e l’ha portato alla conquista dello scudetto ai danni dell’Inter, che si è dovuta accontentare del secondo posto. È normale che, dopo nuovi record e successi in Italia su panchine così diverse, l’ex Juve sia uno dei tecnici più desiderati in vista della prossima estate.

In realtà, si tratta anche di un grande rimpianto per i rossoneri: Conte poteva arrivare alla guida dei rossoneri la scorsa primavera, ma poi la dirigenza ha deciso di virare su Paulo Fonseca, per poi esonerarlo a fine 2024. Ora è la volta dell’addio di Sergio Conceicao, ma l’allenatore campione d’Italia continua a far discutere.

Il Milan ha ancora chance di arrivare a Conte

In molti sostengono che sia già fatta per il ritorno di Conte alla Juventus. Sì, i bianconeri sono forti sul loro ex centrocampista e l’interesse sembra reciproco, ma il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sull’allenatore, lasciando ancora tutto in gioco.

Ha sottolineato, infatti, che la Vecchia Signora non è ancora in chiusura e che, per il momento, i contatti decisivi per l’operazione non ci sono stati. Insomma, ancora tutto è in ballo e ci sono altri passaggi prima di arrivare alle firme e all’ufficialità. Intanto, molto potrebbe passare da questa sera, dato che la Juventus si gioca l’accesso alla prossima Champions League contro il Venezia.

Poi, il Milan dovrà stabilire ufficialmente il destino di Sergio Conceicao, che però pare sempre più lontano dalla permanenza a Milano. Nel frattempo, la scelta del direttore sportivo è caduta su Igli Tare, dopo diversi giorni di incertezza.

Le ultime sulla panchina del Milan: la palla passa a Tare

È chiaro che il ds avrà una voce in capitolo molto importante per il futuro della panchina del Milan. Secondo quanto filtra, nelle idee dell’ex punta ci sono due grandi nomi come Conte e Allegri.

Questo potrebbe essere un fattore decisivo che potrebbe cambiare le cose anche per Juventus e Napoli. Ora il Milan può inserirsi, ma deve fare in fretta, altrimenti i bianconeri concretizzeranno un ritorno che ora tutto l’ambiente si aspetta.