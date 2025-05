Davide Ancelotti, nuova avventura in un club storico: e il Como viene beffato

La separazione tra Carlo e Davide Ancelotti è ormai certa: il figlio d’arte è pronto a intraprendere un nuovo percorso da primo allenatore

Davide Ancelotti è pronto a intraprendere una nuova carriera da primo allenatore, separandosi dal padre Carlo, che ha scelto di firmare per il Brasile. Diventerà commissario tecnico della Nazionale più prestigiosa al mondo, una carriera che Davide non ha intenzione di proseguire. Vuole separarsi dall’ombra di suo padre per diventare lui stesso leader e conquistare delle vittorie importanti.

Davide Ancelotti è pronto per una nuova avventura

Non sarà semplice per Davide Ancelotti conquistare gli stessi trofei di suo padre Carlo. Ma è chiaro che già diventare un buon allenatore vincendo dei trofei sarebbe già considerabile un percorso ottimo. Davide segue suo padre dal 2016, quando diventò allenatore del Bayern Monaco. Poi Napoli, Everton e infine Real Madrid: quest’ultima esperienza, decisamente più fortunata con la vittoria della Champions League.

Stavolta, però, le cose cambiano. Con Ancelotti senior a fare il ct del Brasile, per Davide si aprono le porte dei Rangers. Il club scozzese ha avanzato un’offerta che è valutata positivamente da Davide Ancelotti, cercato anche dal Como come sostituto di Cesc Fabregas, destinato al Bayer Leverkusen.

Davide Ancelotti avrebbe anche rifiutato delle offerte dall’Arabia Saudita. Al momento, dunque, in pole ci sono i Rangers, ma prima va fatto il cambio di proprietà con la 49ers Enterprises, proprietaria anche dei San Francisco 49ers della NFL e di alcune quote del Leeds United.