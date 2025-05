Derby di Londra e Milan beffato: salta il colpo dell’estate

Era una delle principali opzioni per rinforzare la rosa ma il colpo sembra al momento complicato. Il Milan dovrà cambiare i suoi piani.

In casa Milan si pensa ormai solo ed esclusivamente al futuro. Il match contro il Monza in programma domenica è praticamente inutile ed il club pensa quindi già alla prossima stagione. La società sta valutando diversi nomi per l’estate ma per prima cosa servirà capire chi sarà il nuovo tecnico, visto l’addio oramai certo di Sergio Conceicao.

Nei prossimi giorni potrebbe probabilmente arrivare l’annuncio di Igli Tare come nuovo Ds ma oltre a questo la società si sta muovendo per rinforzare tutti i reparti, in particolare difesa e centrocampo. Il club segue da tempo un giovane e talentuoso difensore ma al momento la pista sembra purtroppo allontanarsi.

Addio Milan, in pole c’è il Chelsea

Il Milan segue da tempo il difensore del Valencia Cristhian Mosquera, giocatore che – nonostante le difficoltà del club di quest’anno – ha mostrato davvero grande talento. Il giocatore però, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe andare in Premier League dove diversi club sono molto interessati.

Secondo quanto riporta CaughtOffside potrebbe esserci un derby di mercato tra Chelsea e Arsenal con i primi favoriti e l’Arsenal che sta tentando aggancio e sorpasso. Niente Milan quindi e occhio ai clamorosi colpi di scena, Mosquera sembra andare verso la Premier League.