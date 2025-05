Futuro Conceicao, messaggio prima di Milan Bologna: “Teso come una corda di violino”

L’allenatore del Milan Sergio Conceicao vede la sfida di questa sera come una gara ancora più importante del normale.

Tra poche ore andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan, una sfida molto importante per entrambi i club. La squadra rossoblù non vince un titolo da oltre 50 anni e l’attesa tra i tifosi è rovente ma anche in casa Milan questa sfida è decisiva e può rappresentare l’intermezzo tra una sfida fondamentale per il futuro di Sergio Conceicao.

La sfida di questa sera sarà probabilmente decisiva anche per il futuro del tecnico e si parla senza sosta anche di questo aspetto. Il giornalista Franco Ordine ne ha parlato sull’editoriale del Giornale ed ha analizzato come questa sfida sia molto importante per il futuro dell’allenatore portoghese.

Conceicao e il futuro al Milan: le ultime sulla sua permanenza

Nelle ultime ore si sono alimentate diverse voci sulla permanenza di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera, e c’è chi dice che la vittoria della Coppa Italia possa avvicinare la permanenza di Sergio Conceicao anche il prossimo anno. L’allenatore rossonero ha divagato negli ultimi giorni, facendo capire come ora conta solo questa finale e Ordine ha sentenziato:

“Al momento Sergio Conceicao sembra teso come una corda di violino, sono giorni decisivi per la sua carriera. Anche davanti alla stampa ha attuato catenaccio e non ha dato informazioni circa la formazione”. Mai come stavolta c’è davvero molta incertezza e tanti dubbi sulla formazione e la sfida di questa sera è davvero decisiva.