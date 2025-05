Il Milan vuole Chiesa: via un rossonero per fargli spazio

Il Milan vuole prendere Federico Chiesa dal Liverpool, ma prima deve effettuare una cessione per fargli spazio: e c’è la richiesta dei Reds

Federico Chiesa ha vinto la Premier League con il Liverpool. Una bella soddisfazione, anche se non ha dato un contributo decisivo per la vittoria finale. Tra le fila dei Reds ha passato una stagione difficile, quasi tutta tra tribuna e panchina. E non direbbe no a un ritorno in Serie A: nella sua corsa è iscritto anche il Milan, desideroso di rinforzare la batteria degli esterni offensivi. Per acquistarlo, però, servirà effettuare una cessione.

Milan, addio a Chukwueze per Chiesa: la situazione

Secondo quanto riferito da ‘Sportal’, il Milan vuole prelevare Chiesa e il Liverpool chiede sui 15-20 milioni di euro per accettare l’addio dell’esterno offensivo italiano. Samuel Chukwueze potrebbe fargli posto, la prossima estate verranno fatte le opportune valutazioni dopo questa stagione così negativa.

Per Chukwueze, 34 presenze in tutte le competizioni con 5 gol e 2 assist, per un totale di 1.240′ giocati. In Serie A, è sceso in campo da titolare soltanto 9 volte e con Sergio Conceiçao ha trovato meno spazio che con Fonseca. Il suo addio la prossima estate potrebbe favorire un investimento per Chiesa.