Infortunio Fofana, ansia totale: novità da Milanello

Le condizioni di Youssouf Fofana tengono in ansia Sergio Conceicao in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna: le ultime novità

L’appuntamento è sempre più vicino e vale una stagione per il Milan. Le cose non sono andate per nulla bene in campionato e in Champions League, mentre nelle coppe nazionali, dopo l’arrivo di Sergio Conceicao, i rossoneri hanno avuto una reazione decisamente importante. È già arrivata in bacheca la Supercoppa italiana e l’intenzione è anche di centrare la Coppa Italia, dopo aver battuto l’Inter in semifinale.

Non sarà facile comunque battere il Bologna per i valori che hanno dimostrato i rossoblù quest’anno agli ordini di Vincenzo Italiano. In attesa di nuovi colpi e di ciò che potrebbe accadere in estate, c’è da pensare ad avere a disposizione tutti gli effettivi per la finale. In questo momento, il calciatore che crea più ansia è Youssouf Fofana.

Fofana preoccupa il Milan: le sue condizioni

Nella partita contro il Genoa, il centrocampista ha dovuto alzare bandiera bianca dopo soli 30 minuti di gioco dopo aver subito un colpo al piede. Non è stato a disposizione contro il Bologna in campionato e nel frattempo ha effettuato terapie a Milanello per tentare il recupero per la finale di Coppa Italia.

Le speranze restano, ma anche ieri il calciatore ha effettuato un lavoro personalizzato per tentare di mettersi a disposizione di Conceicao e di giocare titolare per alzare al cielo un altro trofeo. Le sensazioni delle ultime ore portano a pensare che il mediano stringerà i denti e potrebbe partire dal primo minuto, ma il provino decisivo avverrà a partire da lunedì.

L’iter pre-partita prevede che il ragazzo possa tornare in gruppo e per questo già domani ci saranno indicazioni davvero importanti in un senso o nell’altro.

Milan, gli infortuni in vista della finale

L’ansia è salita anche per Fikayo Tomori. Il difensore centrale, che da anni è un leader del Milan, ha subito un forte colpo alla testa contro il Bologna ed è stato costretto a lasciare il campo.

Anche per il difensore le prossime ore saranno decisive, ma la sensazione è che possa ricominciare a lavorare con il resto del gruppo ed essere convocato per il Bologna, contro cui potrebbe anche scendere in campo dal primo minuto o giocare a gara in corso.