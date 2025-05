Mega offerta per Tonali, il calciatore infiamma il mercato: rimpianto Milan

Sandro Tonali sarà sicuramente al centro di vari intrecci di mercato estivi e ora a Milano lo rimpiangono in molti

Fino a poche settimane fa, la stagione del Milan sembrava avviata verso un’altra rivoluzione estiva, segnata da incertezze e risultati altalenanti. Tuttavia, la qualificazione alla finale di Coppa Italia e, soprattutto, il passaggio alla difesa a tre hanno rappresentato una svolta decisiva per i rossoneri. Da quel momento, la squadra ha infilato quattro vittorie consecutive, segnando dieci gol e subendone soltanto due: un chiaro segnale che il gruppo ha finalmente trovato le certezze che inseguiva da mesi.

Per Sergio Conceição, ora, si aprono spiragli inaspettati di riconferma, un’ipotesi che fino a poco tempo fa sembrava irrealizzabile. Il vero banco di prova sarà però la finale di Coppa Italia, il secondo round della sfida contro il Bologna, già battuto venerdì scorso. La gara dell’Olimpico sarà cruciale non solo per riportare un trofeo a Milano dopo 14 anni, ma anche per conquistare un posto nella prossima Europa League. In vista del match, Conceição ritroverà Fofana, fondamentale nel centrocampo rossonero come lo è stato in passato Sandro Tonali: l’ex rossonero sarà di nuovo al centro di varie voci di mercato.

Milan-Tonali, rimpianto rossonero: può andare alla rivale

Sandro Tonali continua a essere decisivo con il Newcastle, firmando un’altra rete pesantissima nel 2-0 contro il Chelsea. Con questo successo, i Magpies approfittano del passo falso del Manchester City e rafforzano la loro posizione in zona Champions. Arrivato come rinforzo chiave, l’ex Milan ha già segnato quattro gol in Premier e due in Carabao Cup, dimostrando di avere il piede caldo nei momenti che contano.

Accantonati ormai i problema extra calcistici e ripresa completamente la forma fisica, ora Tonali è uno dei centrocampisti più dominanti d’Europa, attirando su di sé gli occhi dei top club europei. Secondo il Corriere dello Sport, sul centrocampista ex Milan sarebbe piombata la Juventus, desiderosa di aggiungere muscoli e intensità al suo centrocampo. La Vecchi Signora potrebbe avere una carta speciale da giocare con i Magpies.

Tonali, la Juventus su Tonali ma attenzione allo United

Cristiano Giuntoli lo ha inserito nella lista dei desideri, convinto che l’ex Milan possa diventare il fulcro del centrocampo bianconero per gli anni a venire. Tuttavia, la valutazione del Newcastle – che difficilmente scenderà sotto i 70-80 milioni di euro – rappresenta un ostacolo importante. Per abbassare il costo dell’operazione, la Juve potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Douglas Luiz, che finora ha deluso le aspettative.

La concorrenza, però, è agguerrita. Secondo il Corriere dello Sport, anche il Manchester United segue da vicino Tonali. In caso di vittoria in Europa League e conseguente qualificazione in Champions, i Red Devils potrebbero presentare un’offerta vicina ai 100 milioni. Una cifra che taglierebbe fuori la Juventus, costretta a rivedere le proprie strategie per il centrocampo.