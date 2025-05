Milan Bologna, Conceicao ha le idee chiare per la finale: due mosse importanti

In vista della finale di Coppa Italia, Conceicao ha in mente due scelte per sbaragliare Italiano e conquistare la coppa.

Se fino a qualche settimana fa la stagione del Milan sembrava sembrava solo un lento e inesorabile cammino verso una nuova rivoluzione estiva, dalla conquista della finale di Coppa Italia e soprattutto col passaggio alla difesa a tre, i rossoneri hanno completamente svoltato.

Da quel momento sono arrivate 4 vittorie di fila con dieci reti segnate e solo due subite, sintomo che la squadra sembra aver trovato quelle certezze che inseguiva da tutta la stagione.

Ora per Conceicao sembrano aprirsi incredibilmente delle chance di conferma che erano utopia solo alcune settimane fa: il vero banco di prova però sarà la finale di Coppa Italia, il secondo atto della sfida al Bologna che venerdì ha visto i rossoneri uscire vincitori dalla contesa. In vista della sfida dell’Olimpico, fondamentale non solo per dare un secondo trofeo al Milan, cosa che non accade da 14 anni, ma soprattutto per qualificarsi alla prossima Europa League, Sergio Conceicao sembra avere già le idee chiare su come sbaragliare le carte al Bologna di Italiano.

Milan Bologna, le ultime: un recupero importante per Conceicao

Come detto sopra, la svolta per il Milan è stata sia mentale, grazie alla vittoria ottenuta nel derby che gli ha garantito l’accesso alla finale, che tattica, con il passaggio alla difesa a 3 e il conseguente inserimento di Pavlovic da braccetto. Contro il Bologna però la rimonta è stata “viziata” dal passaggio al 4231 e l’inserimento di Leao, fattore che potrebbe spingere il tecnico portoghese a delle riflessioni in vista di mercoledì.

Secondo la Gazzetta dello Sport però, Conceicao ha ormai deciso di continuare con questo nuovo vestito tattico, optando al massimo per qualche accorgimento per contrastare la fiumana bolognese. A centrocampo dovrebbe rientrare dal primo minuto Fofana dopo aver smaltito il fastidio al piede sinistro, fondamentale per coprire ampie porzioni di campo e garantire copertura al centrocampo.

Milan, contro il Bologna torna Walker

Sempre secondo la Rosea, in finale di Coppa Italia non ci sarà spazio per sorprese di formazione. La difesa a tre verrà confermata e tornerà Tomori in campo al fianco di Gabbia e Pavlovic e la panchina iniziale di Thiaw. I tre dietro avranno il compito di reggere la pressione del Bologna e far uscire con rapidità e qualità il pallone.

Sulle fasce, nonostante il ritorno di Kyle Walker, agirà nuovamente dal primo minuto Jimenez, una delle note più liete della stagione del Milan. A sinistra confermatissimo Theo ad agire alle spalle di Rafael Leao.