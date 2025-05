Mercato Milan, arriva la mega offerta per il big: pronti 66 milioni

In casa Milan un giocatore della rosa rossonera potrebbe salutare. E parliamo di un vero big, la notizia fa tremare i tifosi.

La stagione del Milan si accinge a finire e c’è grande attesa per la finale in programma mercoledi sera contro il Bologna. Allo stesso tempo nel club rossonero c’è grande amarezza per la mancata qualificazione in Champions League, obiettivo minimo di una stagione che – anche eventualmente con due titoli – non può mantenere le attese. Il Milan lavora in vista del presente e del futuro e deve fare delle scelte in vista della prossima stagione.

Il futuro di Conceicao è in bilico, molto dipenderà dalla finale ma la permanenza del tecnico è ancora tutt’altro che certa. Allo stesso tempo la società ha dubbi riguardo la possibilità di avere un Ds o meno e deve fare i conti con la possibilità di cedere alcuni dei suoi big all’interno della rosa. Si lavora senza sosta e il club sta valutando il da farsi, intanto una big inglese piomba su una stella rossonera.

Occhio Milan, cosi il talento rischia di salutare davvero

In attesa di conoscere meglio il futuro di Maignan e Theo Hernandez, entrambi con il contratto in scadenza a giugno, il club rossonero deve fare i conti anche con la situazione relativa a Tijani Reijnders, una delle poche note liete di questa stagione. Il giocatore è un beniamino dei tifosi ma senza Champions nessuno è incedibile e per l’offerta giusta anche l’olandese può partire e il giocatore è un pallino di Guardiola.

Secondo quanto riporta il Daily Telegraph il club inglese sarebbe pronto ad accontentare le richieste del Milan e presentare un’offerta importante da 57 milioni di sterline e quindi 66 milioni di euro. Un’offerta da capogiro e la società inglese – conosciamo negli anni quanto abbia investito il City – non avrebbe problemi ad alzare l’offerta. Insomma il Milan e i suoi tifosi tremano, Reijnders può salutare davvero.