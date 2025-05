Mercato Milan, il colpo è già deciso: ritorno ad un passo

Il Milan pensa alla finale di Coppa Italia contro il Bologna ma intanto si fanno alcune valutazioni per quel che riguarda il futuro.

La finale di Coppa Italia servirà domani sera al Milan per salvare in parte la stagione, un’annata che è stata a dir poco traumatica. I rossoneri hanno fallito l’obiettivo Champions, sono usciti ai Playoff europei contro il Feyenoord ed hanno avuto poche gioie nel corso di questa stagione. L’unica con la vittoria in Supercoppa italiana, ma ora i rossoneri vogliono la seconda coppa.

Intanto il Milan pensa al presente e al futuro, si lavora senza sosta e la società sta valutando alcune situazioni. Nelle ultime ore è apparso il rumors riguardo l’addio di Kyle Walker, sul giocatore pesa la spada di Damocle dell’ingaggio da oltre 4.5 milioni di euro e al momento il riscatto appare improbabile. Il Milan ha già in casa il sostituto e si tratta di una sua vecchia conoscenza, ecco le ultime di mercato.

Sorpresa Milan, arriva la decisione per il prossimo anno

In casa Milan il giocatore belga Saelemaekers dovrebbe restare in rossonero. Il calciatore è in prestito alla Roma ma come riporta il giornalista Nicolò Schira le parti sono distanti per il riscatto con il club milanese che chiede 20 milioni di euro e la squadra capitolina che ha tutt’altre intenzioni.

Nel corso delle due esperienze tra Bologna e Roma il laterale belga ha offerto ottime prestazioni e per questo il Milan sta valutando eventualmente di trattenerlo in rosa. Molto dipenderà anche dal nuovo allenatore rossonero, ma le sensazioni è che Saelemaekers possa essere uno dei colpi dell’estate rossonera.