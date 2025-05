Mercato Milan, il punto sui prestiti: quanti milioni si possono recuperare

I rossoneri studiano i vari modi per fruttare denaro in vista del calciomercato estivo, servirà una mini rivoluzione alla squadra.

La stagione del Milan, nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana, rischia di risultare fallimentare nel caso in cui il Diavolo non arrivasse tra le prime quattro posizioni della Serie A.

Il club in Via Aldo Rossi potrebbe essere aiutato dalla miriade di prestiti tra Serie A, Francia e Turchia. Prima di tutto però andranno trovati in ordine: direttore sportivo e allenatore. Furlani è chiamato ad un grande lavoro: per portare il Milan dove merita questa volta servirà davvero molto impegno e sacrificio.

I prestiti finanziano il prossimo calciomercato del Milan

Il Milan deve fare i conti col prossimo calciomercato estivo. Specialmente se il club in Via Aldo Rossi non dovesse arrivare in Champions League. Il noto quotidiano “Tuttosport” ha fatto un po’ il punto sui calciatori che rientreranno dal prestito o su quali si potrà fruttare in senso economico. La Juventus, si legge, dovrebbe essere in procinto di riscattare Kalulu per 14 milioni, praticamente tutta plusvalenza per il Milan.

Alexis Saelemaekers potrebbe essere usato per fare cassa con la Roma, mentre si aspettano risposte dal Bologna per Pobega (10 milioni) e dal Marsiglia per Bennacer (14 milioni). Secondo il quotidiano, la Fiorentina difficilmente pagherà i 10 milioni per Adli così come c’è da capire quando il Galatasaray eserciterà la clausola di riscatto di Alvaro Morata, dal quale potrebbero arrivare un massimo di 9 milioni di euro. Noah Okafor rientrerà da Napoli, ma potrebbe lasciare subito Milano.

Milan, il futuro non è né roseo né rossonero

Il club in Via Aldo Rossi vuole tornare ad essere protagonista in futuro. Sia in Italia che in Europa. Per farlo però servirà programmazione, ciò che è mancato negli ultimi anni. Molti giocatori sono stati lasciati andare con troppa leggerezza, prestiti o cessioni che fossero. Rischia di diventare un fallimento anche il Milan futuro, i rossoneri dovranno riuscire nell’impresa di non sentirsi affranti e distrutti nonostante la miriade di fallimenti. Bisognerà dare maggiore fiducia ai giovani in prima squadra, come Camarda e Liberali.

Mentre per i prestiti alle altre squadre il Milan spera di poterci guadagnare, i suoi prestiti probabilmente saranno spediti al mittente. Nonostante Tammy Abraham sia stato il capocannoniere in Coppa Italia, tornerà alla Roma. Lo stesso dovrebbe avvenire con Sottil visto che è stato impiegato pochissimo.