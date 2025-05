Mercato Milan, l’annuncio su Maignan è netto: “Che cosa stanno aspettando?”

Il portiere del Milan Mike Maignan è stato tra gli assoluti protagonisti della vittoria del club rossonero nella sfida di Marassi contro il Genoa.

Poche gare al termine della stagione e poi in casa Milan si potrà analizzare per il meglio cosa è stato fatto con il club rossonero. La squadra aveva ben altre aspettative a inizio stagione, ma le cose non sono andate come previsto ed anzi sono andate molto peggio, i rossoneri sono al momento noni in classifica e, ciò nonostante, la squadra sia reduce da tre vittorie consecutive. Ed è tempo già di parlare di mercato.

Oltre a pensare al futuro allenatore e ai possibili neo acquisti il club lavora sui rinnovi e ci sono diverse situazioni piuttosto in bilico. Quelle più pericolose sono senza dubbio quelle di Maignan e Theo Hernandez, giocatori con il contratto in scadenza nel 2026 e che quindi da gennaio prossimo potrebbe accordarsi per andare via a parametro zero.

Futuro Maignan al Milan, Pellegatti è davvero durissimo

Attraverso una diretta sul suo canale Youtube il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto chiarezza ed ha spiegato il suo pensiero su Mike Maignan affermando: “Ma che cosa stanno aspettando a rinnovare il contratto di Mike Maignan, di uno dei portieri più forti al mondo?”, sottolinea il giornalista che spiega il suo punto di vista.

Pellegatti fa notare che è stato trovato quest’anno un accordo per il rinnovo, poi però – dopo delle prestazioni deludenti – il Milan avrebbe abbassato la sua offerta e cosi ci sarebbe una fase di stallo. Il giornalista fa notare quindi che ora – visto la crescita esponenziale nelle ultime giornate – il Milan dovrebbe nuovamente alzare l’offerta e tutto ciò non ha molto senso. Per Pellegatti il portiere nonchè capitano va rinnovato il prima possibile.