Sinner Milan, la rivelazione è da brividi: è successo in queste ore

Il numero uno al mondo Jannik Sinner è tornato finalmente in campo o meglio ufficialmente lo farà sabato 10 Maggio 2025.

Sono ufficialmente cominciati gli Internazionali d’Italia, oggi con il torneo femminile e domani con quello maschile e questo torneo interessa i colori italiani particolarmente. Uno dei motivi di maggior interesse è sicuramente quello del rientro del numero uno al mondo Jannik Sinner, tornato questa settimana dopo tre mesi di stop dovuti al famigerato caso Clostebol.

Nelle ultime ore il campione altoatesino ha tenuto una conferenza stampa di presentazione dove ha raccontato le difficoltà di dover star lontano dallo sport che ama. Sinner ha parlato di questo e di molto altro e in queste ore si è parlato anche di Sinner.

Sinner Milan, la notizia fa sorridere i tifosi

Nella giornata di ieri Sinner è tornato in campo, si è tenuto un allenamento all’aperto davanti ai tifosi e Jannik ha dimostrato di avere una buona condizione, nonostante la sconfitta nella gara di allenamento contro l’ostico Jiri Lehecka, tennista ceco di grandi prospettive. In molti hanno elogiato Sinner e sono arrivati tanti cori per esaltarlo.

Ma non solo cori di affetto per il suo tennis ma anche un paio di cori con il messaggio ‘Forza Milan‘, un paio di urla che hanno fatto sorridere il campione azzurro, da sempre grande tifoso del Milan.