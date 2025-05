Niente Milan, la notizia lascia di sasso: tutto fatto con la Premier

Niente da fare in casa Milan. Il club rossonero deve fare i conti subito con un’importante rinuncia, è ormai certo che salta il colpo.

Ancora una vittoria in rimonta per il Milan di Sergio Conceicao che – trascinato dal solito Rafa Leao – ha vinto a Marassi contro il Genoa ottenendo tre punti importanti per il morale e per preparare al meglio il finale di stagione. La lotta in campionato è al momento improbabile mentre i rossoneri puntano molto sulla finale di Coppa Italia contro il Bologna, gara che di fatto può cambiare la stagione. Conceicao potrebbe terminare l’annata con due titoli e questo può sicuramente fare la differenza, anche per il suo futuro.

Occhio Milan, l’affare ora si complica

Il Milan vuole completare al meglio la stagione e puntare a vincere ma allo stesso tempo va fatta chiarezza sulla dirigenza, su chi sarà il prossimo tecnico e sul mercato visto che al momento ci sono ancora tanti dubbi a riguardo. Il club deve decidere ancora tante cose e di conseguenza il mercato rischia di venire rallentato notevolmente.

La società ha già messo diversi obiettivi nel mirino, per il centrocampo ad esempio la priorità è Samuele Ricci ma dovrebbero esserci importanti colpi anche in difesa. Thiaw, Tomori e Pavlovic sono in uscita, è in arrivo Coppola del Verona ed un altro nome che intriga particolarmente è Cristhian Mosquera, difensore del Valencia. Al momento la questione è però molto complicata e su Mosquera è piombata una big inglese.

Addio Milan, Maresca piomba sull’obiettivo rossonero

Il difensore del Valencia Mosquera è un giocatore di grande prospettiva e piace a diversi club europei. Nelle ultime ore – secondo quanto riporta Caughtoffside – il Chelsea di Enzo Maresca è piombato con decisione sul giocatore e sarebbe propenso a chiudere presto per anticipare la concorrenza, Milan compresa che quindi rischia di restare beffato.

I rossoneri monitorano da anni ormai Mosquera ma allo stesso tempo lo stallo sulla questione dirigenza complica tutto. Al momento sembra essere un testa a testa tra D’Amico e Tare per il ruolo di Ds ma occhio alle sorprese e non escluso neanche che si resti cosi; inoltre prima di comprare in casa rossonera occorre cedere.

Per presentare un’offerta per Mosquera il Milan vuole prima cedere uno tra Thiaw e Tomori con il tedesco che piace al Bayer Leverkusen e Tomori che invece potrebbe far ritorno in Premier League. Occhio al futuro ma il Milan rischia subito di essere beffato.