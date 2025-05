Mercato Milan, Moncada intrigato: affare a sorpresa per la fascia

In casa Milan si lavora al mercato della prossima stagione e spunta un nome molto interessante per la fascia rossonera.

Un finale di stagione interessante tra campionato e Coppa Italia e poi il Milan lavorerà alla prossima stagione. Il club rossonero sta valutando la situazione e in questo finale di stagione deciderà cosa fare con alcuni giocatori e di conseguenza come intervenire sul mercato, dove rinforzare la rosa con maggior attenzione.

Il club rossonero valuta molto la situazione sulle fasce con diversi nomi ancora in bilico. Theo Hernandez ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e senza rinnovo potrebbe partire, poi c’è la situazione di Walker che la società può riscattare per 5 milioni ma che – visto specialmente la longeva età – non è ancora certo della permanenza.

Nuovo terzino Milan, il club pesca in serie A

Oltre a loro due c’è poi il caso di Jimenez, giovane talento sul quale il Real Madrid ha una recompra a soli 9 milioni di euro. Il Milan valuta cosi la possibilità di fare acquisti e secondo alcune indiscrezioni avrebbe messo nel mirino il terzino brasiliano della Fiorentina Dodò, giocatore ormai già da qualche anno nel campionato italiano.

Dodò piace molto a Moncada ma la Fiorentina non cede facilmente il suo gioiello ed anzi il giocatore ha una valutazione di circa 25 milioni di euro, il Milan valuta e potrebbe fare l’affondo