Mercato Milan, subito vicino il primo colpo: Conceicao dà l’ok

I rossoneri sembrano vicini alla prima ufficialità in vista della prossima stagione, come lasciato intendere in conferenza stampa dall’allenatore portoghese.

Il Milan e Conceicao sono ancora in corsa per un trofeo e una possibile qualificazione europea in questo finale di stagione. Inoltre, l’allenatore portoghese si gioca le ultime speranze di riconferma o la possibilità di salutare da vincente, consapevole di aver lasciato comunque il proprio nome all’interno del palmarès rossonero. A dimostrazione del fatto che il tecnico lusitano si senta ancora ben saldo sulla propria panchina, nel corso dell’ultima conferenza stampa si è espresso in merito al futuro di un giocatore.

Milan, si va verso l’ufficialità

Conceicao è arrivato soltanto a metà anno e ha dovuto fronteggiare una situazione complessa. La dirigenza rossonera ha cercato di aiutarlo nel mese di gennaio, tramite il mercato di riparazione, ma i vari colpi altisonanti non hanno saputo incidere come si sperava. Gimenez ha fatto fatica, Joao Felix sembra essere sparito dai radar. Nonostante i suoi grandi trascorsi, un altro giocatore arrivato nello stesso periodo è stato un po’ oscurato dall’arrivo dei due talenti menzionati in precedenza. Si tratta di Kyle Walker, arrivato al Milan in prestito dal Manchester City.

Il giocatore inglese è stato elogiato pubblicamente dal proprio allenatore e in casa Milan sembrano essere tutti soddisfatti del suo operato. Per questo motivo, secondo alcune indiscrezioni, i rossoneri sarebbero interessati a riscattarlo a fine anno. Nell’accordo con il club di Pep Guardiola è previsto un diritto di acquisto pari a 5 milioni, che permetterebbe a Conceicao, o a chi subentrerà al suo posto, di avere il giocatore a disposizione anche nella prossima annata. Walker è pronto a dimostrare il suo valore e di poter incidere ancora, nonostante i suoi quasi 35 anni.