Milan Bologna, la sfida è lanciata: arriva il messaggio di Italiano

L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato nel post partita contro la Juve ed ha lanciato un messaggio in chiave Milan.

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha pareggiato 1 a 1 contro la Juventus ed ha sprecato in parte una chance per dare un chiaro segnale in chiave Champions League. Tanto rammarico visto che i rossoblù sembrano più in palla e specialmente tante polemiche per l’arbitraggio di Doveri, un arbitraggio che assolutamente non ha convinto.

Il Bologna ha comunque ripreso la gara e lavora subito in vista del prossimo match visto che venerdi sera andrà in scena il big match di San Siro contro il Milan. Un piccolo antipasto della finale di Coppa Italia che si terrà invece tra qualche settimana. L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato del prossimo match e della finale di Coppa.

Italiano è netto prima della sfida Milan Bologna

Vincenzo Italiano è senza dubbio una bella sorpresa in questa fase della stagione e l’allenatore – ancora in piena lotta europea – ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole:

“Doppia partita con il Milan? Vista la classifica dovremmo prepararla per fare punti e risultato già dalla prima sfida. Sarà sicuramente un buon modo per mantenere concentrata la testa fino alla fine, ma non ci giochiamo tutto contro il Milan”.