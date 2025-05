Mercato Milan, Tare a colloquio con Maignan: gli ultimi aggiornamenti sul futuro

Importanti aggiornamenti riguardo il futuro al Milan di Mike Maignan. Nelle scorse ore Igli Tare ha avuto un incontro con l’entourage del portiere rossonero.

Sono passati appena pochi giorni dall’ufficialità di Igli Tare al Milan, ma tutto sembra già essere cambiato. Il nuovo ds rossonero si è messo fin da subito al lavoro. In poche ore è stato trovato l’accordo per il ritorno di Max Allegri ed anche per quanto riguarda il futuro di diversi rossoneri più di qualcosa si sta muovendo.

La novità più importante è legata a Mike Maignan. Nelle ultime ore Tare ha avuto un importante colloquio con gli agenti del francese per fare chiarezza sul futuro.

Tare ha incontrato gli agenti di Maignan: il Milan attende una risposta sul rinnovo

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, di recente Tare avrebbe incontrato l’entourage di Maignan. Il tema è stato ovviamente quello del rinnovo di contratto. La proposta del Milan è di un’estensione fino al 2028. Adesso il club attende solo la risposta del portiere per capire il da farsi.

Negli scorsi mesi le parti avevano già trovato un’intesa, ma poi il Milan aveva fermato tutto a causa di alcuni ripensamenti. Ora la volontà sarebbe tornata ad essere quella di rinnovare il contratto di Maignan, ma è chiaro che andrà capito se anche Maignan vorrà proseguire insieme.