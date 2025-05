“Meritavo più occasioni”: Milan, il rimpianto di un grande ex

Quest’oggi sono arrivate le dichiarazioni di un grande ex del Milan, che ha il rimpianto di aver avuto poche occasioni in rossonero

Il Milan nel corso degli ultimi anni ha cambiato diversi giocatori, la spina dorsale della squadra non è fatta da tantissimi giocatori. Con la proprietà Cardinale, tutti sono utili e nessuno indispensabile. Quindi, può succedere che dei giocatori vadano via prima del previsto. E’ successo con Jan-Carlo Simic, difensore classe 2005 venduto all’Anderlecht per 3 milioni di euro.

Milan, i rimpianti di Simic dopo l’addio

Per Simic con il Milan poche presenze e un gol segnato contro il Monza la scorsa stagione. Non ha avuto molte chance di mettersi in mostra ed è stato motivo di grande rimpianto. Queste le parole del difensore ai microfoni del sito di Gianluca Di Marzio: “E’ ovvio che avrei voluto giocare di più e penso che meritavo più occasioni e spazio. Ma poi tocca all’allenatore decidere e forse ero troppo giovane e inesperto per fare il titolare. Non punto il dito su nessuno“.

Sul passaggio all’Anderlecht ha detto: “Dovevo fare una scelta per la mia carriera perché voglio crescere ed è possibile solo giocando. Venire all’Anderlecht è stata la miglior decisione per la mia carriera. Ho un minutaggio importante in campo ed è fondamentale per la mia crescita“.