Milan, addio Leao: contatti avviati con un big del Liverpool

Il futuro di Rafael Leao torna in discussione e attenzione al possibile sostituto: si tratta di un attaccante di primo piano del Liverpool

Il Milan è già al bivio per il suo futuro. Mancano solo quattro partite e la stagione volgerà al termine, ma bisogna ancora capire se arriverà in bacheca un altro trofeo e quali saranno le scelte forti che la società dovrà prendere per il futuro. Probabilmente ci sarà un nuovo cambio in panchina, con Allegri e Sarri che restano in lizza per il ruolo di allenatore al posto di Sergio Conceicao.

Allo stesso tempo, la sensazione è che ci saranno forti cambiamenti anche nella rosa, con diversi big che potrebbero partire e altri arrivare dalle parti di Milanello. Rafael Leao ha ancora un contratto importante con i rossoneri, ma anche lui potrebbe dire addio di fronte a un’offerta davvero importante.

Leao è finito nel mirino della Premier: caccia al sostituto

Le qualità del portoghese non possono essere messe in discussione, ma la continuità non è mai davvero arrivata, tra qualche problema di troppo nell’ambiente e con prestazioni deludenti che non sono mancate anche quest’anno. L’idea di partenza del Milan resta trattenere un calciatore molto importante per la squadra e uno dei veri top player del gruppo, in grado di cambiare in qualsiasi momento le sorti delle partite.

Allo stesso tempo, sono in aumento gli interessamenti dalla Premier League per il portoghese. L’ultima in fila è l’Arsenal e se i Gunners dovessero avanzare una proposta in linea con le richieste del Milan, ci sarebbe davvero poco da fare. Si parla di somme che vanno nell’ordine dei 100 milioni di euro: sarebbe impossibile non accettare.

Il Milan ragiona su un grande colpo dal Liverpool

Sicuramente l’obiettivo non è di sicuro ridimensionare la rosa, per cui andrebbe comunque acquistato un erede di primo piano sulla scena internazionale. Secondo quanto riporta ‘Calciomercato’, il nome giusto potrebbe essere quello di Luis Diaz, funambolo del Liverpool che è in odore di addio al termine della stagione.

Anche in questo caso, si tratterebbe di un’operazione molto dispendiosa, più o meno quanto quella di Leao, ma ci sarebbe stati anche i primi contatti con l’entourage del calciatore per cercare di sondare la pista. Certo, ancora è presto per fare questo tipo di ragionamenti, ma la pista va comunque tenuta in seria considerazione.