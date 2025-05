Svolta per Allegri: la scelta per la panchina

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Massimiliano Allegri e quello della panchina del Milan: l’annuncio di Di Marzio

Tutti sono concentrati per un finale di stagione che sta riservando a ogni big il suo obiettivo. Il Milan è lontano dal quarto posto, ma c’è una finale di Coppa Italia che bisogna giocare e che bisogna giocare al meglio, dato che si tratterebbe del secondo trofeo stagionale in una stagione parecchio storta per i rossoneri.

Poi ci sarà da pensare al futuro e con scelte molto importanti da compiere. Non si sa ancora chi sarà e se arriverà un nuovo direttore sportivo, ma molto probabilmente cambierà ancora una volta l’allenatore a cui affidare il progetto tecnico – Sergio Conceicao non continuerà anche in caso di vittoria contro il Bologna.

Il Milan a caccia del nuovo allenatore: come stanno le cose per Allegri

Tra i tanti nomi che sono emersi nelle ultime settimane per la panchina rossonera, quello che circola con maggiore insistenza è sicuramente quello di Massimiliano Allegri. Dopo l’addio rovinoso alla Juventus e un anno fermo a guardare gli altri, il tecnico livornese ha voglia di tornare in corsa e le offerte non mancano.

Negli ultimi giorni, però, non si è parlato solo dei rossoneri, ma di un contatto con la Roma. Ora sono arrivate importanti novità in tal senso: infatti, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, non solo non ci sarebbe mai stato nessun incontro e nessuna chiamata tra le parti, ma Allegri non sarebbe neanche un papabile per succedere a Claudio Ranieri.

I nomi da considerare in prima fila sono altri: piace molto Cesc Fabregas, che sta facendo molto bene con il Como, e attenzione anche a Farioli, Vieira e Gasperini, in odore di addio all’Atalanta. Non sono escluse neanche sorprese e profili non ancora emersi, per cui bisognerà ancora aspettare alcune settimane.

Via libera per il Milan

È chiaro che questa notizia abbia un riflesso diretto anche sulle scelte del Milan per la panchina. La mancata concorrenza della Roma sembrerebbe spianare la strada per Allegri, ma attenzione anche al Napoli.

Il tecnico livornese ha ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis, e se Antonio Conte dovesse salutare a fine stagione, la sua candidatura per gli Azzurri è da tenere in seria considerazione. Il Milan resta comunque in prima fila, ma lontano dal prendere la scelta finale.