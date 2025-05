Milan-Allegri, ci siamo: arriva la conferma in diretta

Mentre quasi albeggia la finale di Coppa Italia, arrivano nuove conferme sul prossimo allenatore del Milan: Max Allegri è in pole position

Nonostante l’arrivo di Sérgio Conceição in panchina al posto di Fonseca, il Milan continua a vivere una stagione segnata da troppi alti e bassi. La squadra fatica a trovare continuità e a costruire un’identità chiara, alternando prestazioni di altissimo livello a inspiegabili battute d’arresto che ne compromettono l’affidabilità.

Vittorie prestigiose, come quella al Bernabeu o il successo in Supercoppa, testimoniano il valore tecnico della rosa e le potenzialità del gruppo. Tuttavia, questi exploit restano isolati: troppo spesso seguiti da blackout mentali e cali di concentrazione che ne rallentano la crescita e alimentano dubbi sul progetto.

La sensazione è che a fine anno si andrà verso il divorzio con l’attuale tecnico Sergio Conceicao ma lo spirito mostrato nei momenti di difficoltà dimostra comunque quanto il materiale umano sia di ottima fattura, lasciando speranze per la prossima stagione: ora spunta la clamorosa ipotesi di un insperato ritorno sulla panchina del Milan, quel Max Allegri che tanto hanno amato in Via Aldo Rossi.

Milan, Ravezzani sicuro: “Allegri andrà al Milan”

La necessità di riportare normalità in un ambiente traviato dalle difficoltà e dalla confusione sembra rispondere al nome di Max Allegri: il tecnico toscano conosce benissimo l’ambiente, avendo anche vinto uno scudetto con il Milan, ha le spalle larghe per reggere la pressione di Milano e ha già sguazzato in situazioni dirigenziali difficoltose come durante l’ultima stagione a Torino.

Secondo il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, intervenuti ai microfoni di TMW Radio, l’ex Juventus è il favorito numero uno per prendere il posto di Conceicao: “C’è stata una confidenza di un noto personaggio, ex presidente di Serie A, che ha parlato con Allegri e ha detto che andrà al Milan. Il Milan però ci ha abituato a cose…Rimango dell’opinione che è la miglior soluzione per il Milan“.

Milan, contro il Bologna un’iniziativa storica

Oltre a guardare la futuro, il Milan deve ancora rimanere ben ancorato al presente: all’orizzonte c’è la doppia sfida al Bologna, tra cui la finale di Coppa Italia che può ridare un senso alla stagione.

Il prossimo 9 maggio, in previsione della festa della mamma, Milan e Bologna torneranno a celebrare la ricorrenza con un’iniziativa già collaudata in passato. Come ufficializzato dal Milan tramite comunicato sul loro sito, i giocatori di entrambe le squadre scenderanno in campo con maglie speciali: sui loro numeri comparirà il cognome materno e parte dei proventi di quella giornata verrà devoluto in beneficenza.