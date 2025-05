Milan, altro errore di Maignan e cessione in vista: già pronti due nomi per sostituirlo

Ancora un errore per Mike Maignan nell’ennesima sconfitta del Milan. La cessione del francese prende sempre più quota: due possibili sostituti in pole position.

Il Milan chiude una cinque giorni horror crollando di nuovo all’Olimpico. Stavolta l’avversario era alla Roma di Claudio Ranieri, capace di imporsi per 3-1. Campionato terminato con 90 minuti di anticipo per il Diavolo che resterà fuori da ogni competizione europea. Altra prestazione altamente deludente per i rossoneri, con Mike Maignan in prima fila.

Il francese si è reso protagonista di un altro errore pesante, facendosi sorprendere da una punizione da 40 metri di Leandro Paredes. Non si tratta di certo di una vera e propria papera, ma comunque dell’ennesima sbavatura in una stagione troppo spesso non all’altezza.

Il rinnovo resta in stand-by e l’addio diventa sempre più probabile. Intanto il Milan ha già individuato due profili per rimpiazzarlo.

Milan-Maignan, aria di addio: nel mirino Carnesecchi e Chevalier

La questione rinnovo di Maignan è ormai nota a tutti: discussioni più che positive fino a gennaio, per poi bloccarsi di colpo causa ripensamenti della società. Come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione è ancora in stallo con Maignan che attende di firmare il nuovo contratto.

Con il passare dei giorni la firma si fa sempre più lontana, con il Milan che pensa alla cessione. E nel frattempo spuntano già i due possibili sostituti: Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Lucas Chevalier del Lille.

Visto il contratto in scadenza, la speranza del Milan è quella di incassare circa 20 milioni di euro dalla cessione di Maignan. Il bottino andrebbe poi reinvestito per sostituire il francese. Da un lato la pista italiana che porta a Carnesecchi, da anni una sicurezza tra i pali, e dall’altro una pista che ricorda molto quella che portò Maignan in rossonero: Chevalier del Lille, fresco di premio come miglior portiere della Ligue 1 davanti a Donnarumma.

Maignan, più no che sì: il rinnovo continua ad allontanarsi

In una stagione disastrosa così per il Milan, una delle delusioni più grandi è stato proprio Maignan. Il portiere rossonero, un po’ come il connazionale Theo Hernandez, è stato quasi sempre la brutta copia di se stesso. L’avventura al Milan rischia di essere al capolinea e non si può di certo biasimare la società se dovesse optare per la separazione.

Il matrimonio tra il Milan e Maignan sembra essere ormai concluso, dopo anni di tante gioie ma anche di troppi errori. Il francese ha più volte dimostrato di poter essere il miglior al mondo (e lo è anche stato), ma ancor più volte ha dimostrato di essere spesso discontinuo.