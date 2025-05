Milan: bocciato da Xabi Alonso, arriva in rossonero

Novità importante di calciomercato da Madrid. Il giocatore non sembra più rientrare nei piani del tecnico spagnolo e la partenza è sempre più vicina

Il Real Madrid lavora per iniziare un nuovo ciclo. La fine dell’esperienza con Ancelotti e la scelta di Xabi Alonso è la conferma della volontà da parte della società di ripartire quasi da zero. Nei prossimi giorni saranno sciolti i dubbi anche sui calciatori. Molti di loro, almeno per il momento, non rientrano più nei piani del tecnico e per questo motivo gli occhi della Serie A sono puntati su di loro per andare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico.

E il Milan, visti gli ottimi rapporti con il club, potrebbe approfittare per piazzare una nuova operazione con il Real Madrid alla Brahim Diaz. Un colpo di calciomercato molto importante per alzare la qualità della rosa. Naturalmente per adesso è una semplice suggestione per diversi motivi e vedremo nei prossimi mesi se si potrà trasformare in qualcosa di più.

Calciomercato Milan: ‘scaricato’ dal Real, operazione alla Brahim Diaz

Il Milan rappresenta sempre una grande occasione per rilanciarsi dopo un periodo non facile. L’esempio di Brahim Diaz rappresenta sicuramente un successo e per questo motivo le due squadre potrebbero sedersi ad un tavolo nel prossimo calciomercato per provare a definire una nuova operazione.

Stando alle ultime indiscrezioni di Don Balon, Xabi Alonso non avrebbe intenzione di puntare su Endrick. Il talento brasiliano ha voglia di giocare con continuità e il Milan, anche in prestito, per lui potrebbe rappresentare una possibilità importante nel prossimo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni perché non c’è una trattativa reale in corso. Vedremo se in futuro si entrerà nel vivo di di questa operazione.

La priorità del Milan ad oggi è sicuramente quella di chiudere al meglio la stagione e vincere la Coppa Italia. Subito dopo si entrerà nelle operazioni di calciomercato ed Endrick potrebbe essere l’occasione giusto per fare un salto di qualità e portare la rosa ad ambire a traguardi ancora più importanti.

Mercato Milan: Endrick resta un obiettivo

Endrick resta un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato. I rapporti tra le due squadre sono ottimi e questo rende molto semplice la possibilità di arrivare all’accordo.

Naturalmente per il momento non ci sono certezze. Il Milan proverà a chiudere nel migliore dei modi la stagione e subito dopo si inizierà a ragionare su questa trattativa.