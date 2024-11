Bomba Pellegatti, ha parlato con Ancelotti: la svolta

Carlo Pellegatti ha spoilerato a Cronache di Spogliatoio quale sarà il futuro di Carlo Ancelotti: la notizia ha spiazzato tutti.

Le due pesanti sconfitte subite al Bernabeu da Barcellona e Milan sembra abbiano lasciato il segno in casa Real Madrid. Lo 0-4 rifilato dai blaugrana aveva messo in evidenza una serie di problemi, specialmente a livello difensivo, che sono poi emersi nuovamente nel match di Champions League contro gli uomini di Fonseca. Due ko che arrivano a conferma di una prima parte di stagione di certo non esaltante per i Galacticos: al momento, infatti, il Real Madrid è a sei punti di distanza dalla vetta in Liga (occupata proprio dal Barcellona) e nella League Phase di Champions è in 18esima posizione (oggi farebbe i playoff).

Nel calcio, si sa, basta davvero poco per dimenticare tutto ciò che si è fatto in passato e finire nel mirino delle critiche. Carlo Ancelotti sta vivendo proprio una situazione di questo tipo nonostante le tre Champions League vinte alla guida del Real, tra cui l’ultima solo qualche mese fa nella finale di Wembley contro il Borussia Dortmund.

Pellegatti, incontro con Ancelotti: tutto sul suo futuro

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci che parlano di un possibile esonero del tecnico di Reggiolo. Il club di Florentino Perez non è contento dei risultati, tenendo conto anche del rafforzamento della rosa in estate con l’arrivo di Endrick e (soprattutto) Kylian Mbappé. Già le prossime sfide potrebbero diventare decisive per capire se Ancelotti rimarrà in sella o se davvero il Real Madrid deciderà di prendere un’altra strada.

Carlo Pellegatti, noto giornalista e telecronista di fede milanista, è però convinto che i Blancos abbiano già fatto da tempo la loro scelta. Intervenuto come ospite a Cronache di Spogliatoio, Pellegatti ha raccontato di essersi incontrato con Ancelotti e di aver potuto constatare come l’ex allenatore del Milan riesce sempre a essere molto realista.

Ma non è tutto, perché secondo Pellegatti il Real Madrid avrebbe già le soluzioni pronte in caso di separazione con Ancelotti. “Nel caso lo mandassero via – afferma il giornalista – sarebbe pronto Arbeloa che è amico del figlio di Florentino Perez“. Tuttavia l’ex difensore del Real Madrid ricoprirebbe solo il ruolo del traghettatore: per giugno, infatti, i Galacticos hanno già bloccato il nuovo tecnico.

Bomba Pellegatti: Xabi Alonso al Real dal 1 luglio

“Dal 1 luglio l’allenatore, lo sanno tutti, sarà Xabi Alonso – la bomba di Pellegatti – E’ amico del presidente, ed è matematico“. Al momento Xabi Alonso è sotto contratto con il Bayer Leverkusen fino al 2026: il tecnico spagnolo si è laureato campione nella scorsa Bundesliga con le ‘Aspirine’ e ha portato a casa anche la Coppa di Germania.

Quale futuro per Ancelotti in caso di addio al Real? L’allenatore 65enne potrebbe decidere di chiudere la carriera in Italia: Roma e Milan rimangono alla finestra, ma occhio anche alla Juventus se Thiago Motta non dovesse più convincere Giuntoli.