Milan, Pellegatti senza limiti su Fonseca: “Neanche Sacchi l’ha fatto”

Il giornalista rossonero Carlo Pellegatti non si è contenuto nei confronti di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese sarebbe addirittura entrato nella storia del club.

Sembra essere tornata la serenità in casa Milan dopo l’inaspettato successo contro il Real Madrid in Champions League. Un successo senza dubbio storico quello dei Rossoneri, in uno stadio leggendario come il Santiago Bernabeu contro un avversario ancor più leggendario. La vittoria ha ovviamente entusiasmato tutto il popolo rossonero che spera, però, che non si tratti di un semplice fuoco di paglia.

La grande prestazione contro gli spagnoli dovrà, infatti, avere un seguito anche nei prossimi impegni. I tifosi si aspettano una costanza nei risultati, ma è chiaro che questi sono stati giorni di totale euforia e non sono mancate anche delle dichiarazioni che hanno fatto senza dubbio discutere.

A spiazzare maggiormente è stato di certo Carlo Pellegatti che nelle scorse ore ha riempito di elogi Paulo Fonseca. Secondo il noto giornalista di fede rossonera, il tecnico del Diavolo è entrato nelle pagine di storia del club.

Pellegatti sicuro su Fonseca: “È entrato nella storia del Milan in ogni caso”

Il giornalista e tifoso rossonero è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, parlando dello storico successo di martedì scorso del Milan. Parole al miele nei confronti di Fonseca, tra i principali protagonisti di questo successo che non verrà sicuramente dimenticato dai tifosi:

Per Fonseca questo risultato è una svolta. Lui è entrato nella storia del Milan in ogni caso, neanche Sacchi a livello numerico aveva vinto in quella maniera a Madrid. È difficile non voler bene a Fonseca quando lo conosci. È una persona molto a modo.

Queste le dichiarazioni di Pellegatti che, dunque, crede che Fonseca sia entrato diritto nella storia del Milan grazie alla vittoria contro il Real Madrid. A detta sua, infatti, neanche Arrigo Sacchi è mai riuscito a centrare un successo così netto nella tana dei Blancos.

Si tratta senza dubbio di parole molto forti, forse esagerate, ma che comunque evidenziano quanto sia stato storico il risultato ottenuto al Bernabeu. Adesso tutti si augurano che questo possa essere un punto di partenza per dare inizio ad una serie di risultati che potrebbero svoltare la stagione del Milan, al momento ancora troppo anonima. Mancano ancora tanti mesi e la stagione può ancora dare tante soddisfazioni e chissà che Fonseca non possa davvero entrare nella storia del club.