Milan-Bologna, arriva la novità che fa sorridere Conceicao: infortunio alle spalle

Due giorni al fischio d’inizio di Milan-Bologna e le ultime novità non possono che far contento Sergio Conceicao. Il rossonero è ormai guarito dall’infortunio.

I colori rossoblù continuano a perseguitare il Milan. Dopo il Genoa, per il club rossonero c’è il doppio confronto con il Bologna. Venerdì a San Siro andrà in scena la trentaseiesima giornata di Serie A, mentre mercoledì all’Olimpico sarà il momento della finale di Coppa Italia.

Inutile dire che tutta l’attenzione del Diavolo è rivolta alla finalissima di Roma, con l’impegno di venerdì che sarebbe comunque importante per avere un primo assaggio di quello che attenderà Leao e compagni. In campionato ci sarà molto spazio per le seconde linee ed è anche per questo motivo che l’ultima novità fa sorridere e non poco Sergio Conceicao.

Ritorno in vista per Bondo: può già recuperare per Milan-Bologna di venerdì

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Warren Bondo sembra aver già quasi smaltito del tutto il trauma alla caviglia destra. L’ex Monza è stato costretto a saltare l’ultima sfida con il Genoa, ma potrebbe già essere a disposizione per la gara di venerdì. Molto dipenderà dalla fase di recupero, ma non è da escludere che Bondo possa addirittura già essere titolare in campionato.

Per precauzione, Fofana resterà a riposo per la sfida di campionato ed anche Reijnders potrebbe restare in panchina. Ecco dunque che in caso di recupero lampo, Bondo potrebbe far parte dell’undici titolare che verrò scelto da Conceicao per la gara di San Siro tra poco più di 48 ore.