Milan Bologna, finale a rischio: l’infortunio è più serio del previsto

Il big match tra Milan e Bologna rischia di vedere assente uno dei protagonisti annunciati: l’infortunio è più serio del previsto

Milan e Bologna si preparano ad affrontarsi in una doppia sfida cruciale che potrebbe cambiare le sorti dell’intera stagione. Venerdì a San Siro, le due squadre si affronteranno in campionato, mentre martedì prossimo, all’Olimpico, sarà il turno della Coppa Italia. Non si tratta di un confronto diretto andata e ritorno, ma l’importanza di questi match è altissima.

Per il Milan, la Coppa Italia rappresenta forse l’ultima occasione per dare un senso a una stagione deludente, mentre per il Bologna è un’opportunità storica: vincere un trofeo nazionale che manca da oltre cinquant’anni. Due squadre, due obiettivi diversi ma la stessa voglia di vincere. In palio non ci sono solo punti e qualificazioni, ma anche motivazioni, futuro e orgoglio: nonostante l’importanza della posta in gioco, uno dei protagonisti principali rischia di dover dare forfait.

Milan, Ndoye salta la sfida di San Siro

Quando la scorsa estate il Bologna è stato privato prima della guida tecnica, volato a Torino per poi naufragare dopo sette mesi, e poi dei suoi due uomini principali, Calafiori e Zirkzee, si prospettava una stagione di ridimensionamento per gli uomini di Italiano. Il grande lavoro del tecnico ex Bologna invece ha dato la possibilità ai felsinei di giocarsi la conquista di un titolo e il ritorno in Champions League, trascinati da un Dan Ndoye quanto mai protagonista.

Lo svizzero però si è fermato lo scorso aprile per un risentimento alla coscia sinistra e i tempi di recupero erano stimati in 2-3 settimane. Nonostante l’importanza della sfida di San Siro, fondamentale per cullare le ambizioni Champions, Italiano ha deciso di non rischiare lo svizzero, concedendogli ancora qualche giorno di riposo, con la speranza di riaverlo per la finale dell’Olimpico contro il Milan.

Milan, i numeri di Ndoye in stagione

Se lo svizzero dovesse confermare il forfait anche per la finale sarebbe sicuramente un’ottima notizia per il Milan. Dopo una prima stagione di assestamento, in cui aveva fatto intravedere le sue qualità ma sembrava peccare in zona gol, Ndoye si è letteralmente preso il Bologna in spalla e l’ha trascinato verso le zone più nobili della Serie A.

In questa stagione l’ex Basilea ha totalizzato 28 presenze, mettendo a referto 8 reti e servendo 3 assist ai compagni oltre ad essersi tolto la soddisfazione di esordire in Champion’s League. Le grandi prestazioni di questa stagione gli sono valse le attenzioni di molti club, tra cui proprio il Milan, il Napoli e l’Inter di Simone Inzaghi.