Milan Bologna, pioggia di forfait e rivoluzione: spunta una novità su Camarda

C’è grande attesa per la partita del Milan contro il Bologna, spunta una novità su Francesco Camarda e su ben cinque assenti tra i convocati

Domani si giocherà Milan-Bologna a San Siro, c’è grande attesa per quello che sarà un gran bel match. Anche perché i rossoneri vogliono chiudere il campionato al meglio, con tre vittorie nelle ultime tre. Nel mezzo, ovviamente, ci sarà anche la finale di Coppa Italia, in programma precisamente mercoledì. Servirà tanto cuore, testa ed equilibrio tattico per battere la squadra di Vincenzo Italiano.

Cinque assenti per Conceiçao in Milan-Bologna

Sergio Conceiçao dovrà fare a meno di cinque giocatori per la partita di campionato contro il Bologna. Ci sono gli infortunati Youssouf Fofana, Warren Bondo e Riccardo Sottil. Poi lo squalificato Rafael Leao ed Emerson Royal che ha recuperato dall’infortunio, ma è ancora lontano dalla forma migliore.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, gli altri giocatori si sono allenati regolarmente e saranno a disposizione di Conceiçao. Tra questi rientra anche Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che sarà regolarmente convocato.