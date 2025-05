Milan Bologna, la coppa Italia non basta: la sentenza è durissima

C’è grandissima attesa per la sfida di Coppa Italia tra Milan e Bologna, finale che può salvare la stagione del club rossonero.

La sfida di coppa Italia tra Milan e Bologna può cambiare la stagione dei due club. Da un lato il Bologna vuole fare la storia e tornare a vincere un titolo dopo oltre 50 anni e una lunghissima attesa, dall’altro invece il Milan necessita del successo per salvare una stagione che altrimenti verrebbe confermata come fallimentare. La vittoria della Coppa Italia appare al momento come il minimo e il modo migliore per qualificarsi all’Europa League del prossimo anno.

Due titoli per il Milan: il dato salva la stagione?

Con una vittoria il Milan di Sergio Conceicao completerebbe la stagione con due titoli, prima la Supercoppa italiana ad inizio anno e poi dopo la vittoria in Coppa Italia. Un risultato che per alcuni tifosi salverebbe la stagione mentre per altri non basterebbe visto una squadra che denota comunque grande qualità.

Le vittorie in Champions su club importanti come il Real Madrid e quelle nel derby contro i cugini dell’Inter, una squadra che sarà – nel peggiore dei casi – vicecampione d’Europa, c’è grande rimpianto tra i tifosi rossoneri e la consapevolezza che si poteva fare molto di più rispetto all’ottavo o al nono posto nella classifica di serie A. Per questo un appassionato di calcio e tifoso rossonero è andato piuttosto duro sulla vicenda.

Bertolucci duro riguardo il Milan e la Coppa Italia

A Roma – oltre alla finale di Coppa Italia – si stanno disputando anche gli Internazionali d’Italia e ci sono tante aspettative per gli azzurri presenti, tra gli altri il numero uno al mondo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, e la tennista azzurra Jasmine Paolini. Sinner è milanista e presenzierà allo stadio ed un altro noto tifoso rossonero è l’ex tennista e ora opinionista Paolo Bertolucci.

L’ex tennista ha spiegato ai microfoni di Tuttosport ragionando come fanno probabilmente molti tifosi rossoneri: “La vittoria della Coppa Italia sarebbe un brodino per il Milan perchè una squadra come il Milan non può essere ottavo o nono in classifica, proprio no”. Una sentenza dura e Bertolucci ha proseguito poi chiarendo quando la stagione del Milan è terminata:

“La stagione del Milan è finita lo scorso 31 Agosto. Ricordo quando c’è stato l’ammutinamento di Theo Hernandez e Leao e dopo quella scena ho detto ‘Ecco lo spogliatoio è spaccato, non ci siamo e non potremo mai essere competitivi in campionato'” e alla fine l’ex tennista ha avuto suo malgrado ragione.