Milan Bologna, l’infortunio è una mazzata: salta la finale di Coppa Italia

Mercoledì alle 21:00 andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: sarà la sfida più importante dell’anno per entrambe le squadre

Il Milan vuole tornare a giocare le Coppe Europee anche l’anno prossimo, vincendo il secondo trofeo della stagione. Per farlo, dovrà battere il Bologna allo stadio Olimpico di Roma. I rossoneri non vincono la Coppa Italia dal 2003, portarla a casa vorrebbe dire rendere quest’anno molto più digeribile. D’altra parte, anche i ragazzi di Vincenzo Italiano vogliono vincere per scrivere la storia del club rossoblù.

Milan Bologna, Italiano dovrà fare a meno di un difensore

Vincenzo Italiano, però, dovrà fare a meno di uno dei suoi difensori, che sarà costretto a saltare la finale di Coppa Italia. A comunicarlo è stato proprio il Bologna: “Gli esami cui è stato sottoposto Martin Erlic hanno evidenziato una lesione al soleo destro, con tempi di recupero di 3 settimane“. Erlic, dunque, ha praticamente finito la stagione e non potrà dare una mano al Bologna non solo mercoledì, ma anche per le ultime due partite di campionato.

Milan e Bologna si sono già affrontate venerdì scorso, con i rossoneri vittoriosi 3-1 in rimonta. Dopo il vantaggio iniziale di Orsolini, infatti, la squadra di Sergio Conceiçao ha ribaltato il risultato con un gol di Pulisic e alla doppietta di Gimenez.