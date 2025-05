Milan Bologna, Sinner e non solo: parata di stelle all’Olimpico

Diversi campioni del mondo dello sport saranno presenti al match in programma mercoledi sera tra Milan e Bologna all’Olimpico.

Mercoledi sera andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, una gara molto importante per il futuro dei due club. La formazione di Sergio Conceicao non può sbagliare e la Coppa Italia al momento sembra l’opzione più plausibile per ottenere la qualificazione in Europa League, a questo punto l’obiettivo minimo raggiungibile.

Per quel che riguarda il Bologna i rossoblù cercano di fare la storia e vorrebbero vincere un titolo che manca da oltre 50 anni. Per la sfida in programma tra poco più di 48 ore i tifosi sognano di vedere trionfare la propria squadra e c’è grande attesa per una coppa che non è principale ma che è molto importante per entrambi i club. E all’Olimpico ci saranno davvero una parata di stelle.

Tanti ospiti d’onore per Milan Bologna, ecco i dettagli

La sfida dell’Olimpico potrebbe vedere – come riporta la Gazzetta dello Sport – una miriade di ospiti, una coppa Italia ricca di stelle. Dal lato Bologna ci saranno probabilmente i tifosi vip come Gianni Morandi e Cesare Cremonini, non si ha l’ufficialità ma i due sono sempre presenti negli ultimi grandi eventi storici che coinvolgono la squadra guidata da Vincenzo Italiano. Ma tante sorprese anche in casa Milan.

Ma non solo in quanto – visto la concomitanza degli Internazionali d’Italia a Roma – sono stati invitati il numero al mondo Jannik Sinner (noto tifoso milanista) e la tennista Jasmine Paolini, che potrebbe presenziare all’evento. Tra le altre cose è stato invitato anche il campione serbo Novak Djokovic che però non partecipa al torneo di Roma e la sua presenza è quanto mai in bilico.