Milan Bologna, tegola per Italiano: un big non ce la fa

Vincenzo Italiano ha subito una tegola per la partita contro il Milan, in programma domani alle 20:45 a San Siro: il big non è stato convocato

E’ in programma domani alle 20:45 la partita tra Milan e Bologna, che sarà una sorta di antipasto della finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. Sergio Conceiçao vuole finire al meglio la stagione, sa bene che serve un filotto di vittorie, ma è l’obiettivo resta la finale. Intanto, Italiano ha diramato la lista dei convocati del Bologna per domani.

Milan-Bologna, Italiano non avrà Odgaard

Tra i convocati di Italiano non c’è Jens Odgaard, che in stagione ha collezionato 36 presenze siglando 6 gol con 5 assist. E’ uno dei big dei rossoblù. Di seguito, i convocati del Bologna.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini.

Una sfida che resta ugualmente molto difficile per il Milan, che non avrà a disposizione Rafael Leao perché sconterà un turno di squalifica. Resta comunque una partita da vincere per poi prepararsi al meglio in vista della finale.