Milan, cambia tutto per Svilar: trovato il sostituto

Il Milan si appresta ad affrontare il Bologna nella finalissima di Coppa Italia, ma occhio anche al mercato con il nome di Svilar tra i più caldi

Protagonista della Roma targata Claudio Ranieri, da tempo Mile Svilar viene accostato al Milan. Sia il portiere giallorosso che il collega Mike Maignan devono decidere il rispettivo futuro.

In casa Milan l’attenzione mediatica è rivolta all’imminente finale di Coppa Italia. Battere il Bologna di Vincenzo Italiano allo stadio Olimpico consentirebbe ai rossoneri di alzare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana vinta a gennaio in Arabia Saudita salvando così la stagione, ma non solo. Una eventuale vittoria sulla formazione felsinea garantirebbe al Milan un posto in Europa League oltre a rappresentare una spinta emotiva in vista delle ultime due partite di campionato, con il Diavolo aritmeticamente ancora in corsa per il quarto posto in classifica.

Nel frattempo, la dirigenza lavora in ottica futuro. Da un lato c’è da sciogliere il nodo relativo alla scelta del nuovo direttore sportivo. Sotto questo profilo c’è una apparente calma che però potrebbe nascondere un lavoro frenetico da parte dell’amministratore delegato Giorgio Furlani. La speranza dei tifosi è che la scelta venga definita e annunciata nei prossimi giorni, ma intanto il club lavora anche ai rinnovi di contratto. Tra questi c’è quello di Mike Maignan, il cui accordo col Milan scadrà tra un anno.

Calciomercato Milan, svolta in porta: ecco l’alternativa a Svilar

Non è ancora chiara l’intenzione del portiere francese, il quale potrebbe salutare in estate se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto. In tal caso per il Milan tornerebbe di grande attualità il nome di Mile Svilar, rivelazione della Roma di Claudio Ranieri, anche lui al centro di voci di mercato tra rinnovo di contratto e possibile addio in estate. In tal senso, la Roma non ha intenzione di farsi trovare impreparata e così si guarda intorno.

Stando a quanto riportato da TorinoGranata, infatti, la Roma potrebbe virare su Vanka Milinkovic-Savic, anch’egli in scadenza di contratto tra un anno con il Torino. Il suo approdo in giallorosso, in questo modo, libererebbe Svilar che potrebbe così accasarsi al Milan dove raccoglierebbe la pesante eredità di Mike Maignan.