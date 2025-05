Milan: c’è il sì di Simeone, il nuovo bomber dall’Atletico

I rossoneri dovranno prendere un bomber nel prossimo calciomercato e c’è un nome dall’Atletico che stuzzica molto la dirigenza meneghina

Un bomber da affiancare a Gimenez per rendere l’attacco ancora più competitivo rispetto a questa stagione. Il Milan dovrà muoversi anche nell’andare a rinforzare il reparto offensivo la prossima stagione e c’è un calciatore che sta scalando le gerarchie nella lista di Moncada e Ibrahimovic e non è da escludere che i rossoneri possano fare un tentativo per strappare il calciatore all’Atletico Madrid e magari consentire al futuro tecnico di avere un vero bomber da area di rigore.

Per il momento siamo nel campo delle valutazioni. Le priorità dei rossoneri sono altre come, per esempio, andare a vincere la Coppa Italia. Una volta terminata questa stagione si penserà al calciomercato e a come rinforzare la rosa del Milan. Uno degli obiettivi è sicuramente quello di andare a prendere un attaccante di livello e c’è un nome che piace molto al club meneghino.

Calciomercato Milan: colpo in attacco, arriva grazie a Simeone

L’Atletico Madrid la prossima stagione rivoluzionerà la rosa. Sono diversi i calciatori che lasceranno il club per aprire un nuovo ciclo e quindi il Milan è pronto a cogliere l’occasione per andare a prendere un calciatore di livello. Non sarà semplice, comunque, convincere i Colchoneros viste le ultime prestazioni, ma la volontà resta quella di cederlo per consentire al giocatore di iniziare una nuova avventura e magari trovare una continuità maggiore.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, Sorloth potrebbe lasciare l’Atletico Madrid nel prossimo calciomercato e il Milan è pronto ad approfittarne. Per il momento siamo soprattutto nel campo delle suggestioni e delle valutazioni anche se non è da escludere che un tentativo i rossoneri lo possano comunque fare. Parliamo di un attaccante che si sta davvero mettendo in mostra con prestazioni di livello e questo rende ancora di più il suo nome appetibile.

Sorloth consentirebbe al Milan di avere a disposizione un calciatore di livello, ma non è affatto una trattativa di calciomercato semplice considerato il fatto che parliamo anche di una folta concorrenza.

Mercato Milan: Sorloth il nuovo bomber?

Sorloth rappresenta una possibilità di calciomercato importante per il Milan soprattutto se l’Atletico Madrid dovesse aprire ad una cessione dell’attaccante norvegese.

I rossoneri hanno bisogno di un attaccante come Sorloth e quindi un tentativo lo si potrebbe fare. Poi dipenderà dall’Atletico Madrid e dalla reale volontà di privarsi del giocatore.