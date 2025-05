Milan: il nuovo bomber dalla Spagna, c’è il via libera

In attacco il prima potrebbe dare vita ad una rivoluzione importante. L’occasione è pronta ad arrivare direttamente dalla Spagna. Le ultime

Il Milan lavora per rinforzare la rosa in ottica della prossima stagione. La finale di Coppa Italia è sicuramente un test importante per programmare con attenzione il futuro. La vittoria permetterebbe ai rossoneri di giocare in Europa e questo aumenterebbe l’appeal da parte della società. Ma bisogna dire che il club si sta muovendo a prescindere prima con direttore sportivo e allenatore e subito dopo si ragionerà anche sui rinforzi da portare in rosa.

La linea decisa da Moncada e Ibrahimovic è sempre la solita: puntare su giovani di qualità e prospettiva e su calciatori che hanno la necessità di rilanciarsi. E una grande occasione potrebbe arrivare dall’Atletico Madrid. Secondo le informazioni di fichajes.net, i Colchoneros sono sulle tracce di Gyokeres e Ferran Torres e il destino per il giocatore sembra segnato. Il Milan resta alla finestra e potrebbe decidere magari già nei prossimi giorni di sondare il terreno per capire la fattibilità di questa operazione di mercato.

Calciomercato Milan: occasione dell’Atletico, i dettagli

L’Atletico Madrid rivoluzionerà molto la prossima stagione. Nonostante la conferma di Simeone, i Colchoneros stanno ragionando sulla possibilità di ripartire praticamente da zero per aprire un ciclo differente dall’ultimo. Per questo motivo si stanno osservando da vicino colpi in grado di alzare ancora di più il livello della rosa. Entrate che porteranno inevitabilmente ad uscite e uno dei giocatori in partenza rappresenta una buona occasione per il Milan.

Da tempo in Spagna si ipotizza un addio di Sorloth nel prossimo calciomercato. L’attaccante non ha trovato lo spazio che si aspettava e il Milan potrebbe decidere di affondare il colpo in estate. Sappiamo come i problemi ci sono stati in quel ruolo durante la stagione ed ora un pensierino al norvegese non è da escludere.

Sorloth è un classe 1995 che messo a referto 17 reti in 46 partite in stagione. Numeri importanti per un bomber che nel Milan potrebbe ricoprire il ruolo di alternativa magari a Gimenez. Per il momento è comunque una ipotesi di calciomercato e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire come si evolverà il tutto.

Mercato Milan: Sorloth nuova idea per l’attacco?

Il Milan il prossimo calciomercato prenderà almeno un attaccante e Sorloth è un nome possibile. Si ragiona anche su profili differenti e vedremo alla fine quali saranno le scelte.

Di certo i rossoneri si candidano ad essere protagonisti in estate e le decisioni finali arriveranno solamente dopo aver definito il direttore sportivo e l’allenatore.