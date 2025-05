Milan, colpo Darwin Nunez: si chiude con lo scambio

Il Milan è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione: occhio a Darwin Nunez, può arrivare con lo scambio

La squadra di Sergio Conceicao non vuole fermarsi in un finale di stagione che promette scintille anche per i rossoneri e che potrebbe garantire un altro trofeo in bacheca per il Diavolo. Il tecnico portoghese vuole dare continuità anche ai risultati in Serie A dopo la vittoria contro il Venezia, ma intanto le dinamiche sul calciomercato fanno sognare i tifosi.

Nelle ultime ore, infatti, si parla di un grandissimo colpo che il Milan potrebbe mettere a segno in estate. Gioca nel Liverpool, ma non è mai davvero riuscito a esplodere con la maglia dei Reds: Darwin Nunez può cambiare maglia la prossima estate e i rossoneri sono in prima fila per acquistarlo, senza una spesa eccessiva rispetto al valore del bomber.

Il Milan pensa a Darwin Nunez: annuncio dall’Inghilterra

Nell’attuale Premier League, stravinta dal Liverpool, Nunez è a quota 5 gol e 3 assist, assolutamente poco per chi è stato pagato addirittura 85 milioni di euro dal Benfica ed era considerato uno dei migliori bomber d’Europa al pari di Erling Haaland. Ora la situazione è decisamente diversa, dato che il centravanti ne vale al massimo 50 e non è mai riuscito a trovare la continuità auspicata con il Liverpool.

La prossima estate potrebbe essere quella dell’addio e in Inghilterra la sua situazione sul calciomercato desta ancora grande attenzione. Secondo James Pearce, i club maggiormente interessati al suo cartellino sono Milan e Atletico Madrid, anche se bisogna ancora capire formula e margini di trattativa.

C’è da dire che i rossoneri hanno puntato forte su Santiago Gimenez e vogliono trattenere anche Abraham e Jovic, quindi al momento non c’è alcuna fretta di mettere a segno un altro colpo in attacco.

Scambio con il Liverpool: ipotesi da non scartare

Visto che il valore di mercato del bomber – pur essendo calato – resta comunque alto, l’operazione potrebbe decollare anche attraverso uno scambio. In passato il Liverpool si era interessato ad alcuni dei big rossoneri, come Theo Hernandez e Rafael Leao. Si è parlato molto anche di Reijnders negli ultimi mesi.

Con un’operazione più larga e uno scambio, aumenterebbero le possibilità di Nunez di arrivare al Milan, ma bisogna anche verificare le cifre e la volontà dei rossoneri di privarsi di alcuni dei suoi big.