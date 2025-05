Milan, colpo di scena Walker: sostituto a zero

È tutt’altro che certa la permanenza di Kyle Walker di restare al Milan: il club rossonero valuta piste alternative

Arrivato a gennaio in prestito dal Manchester City, Kyle Walker potrebbe restare al Milan, ma il club rossonero non è sicuro di voler esercitare il diritto di riscatto.

Sceso in campo dodici volte con la maglia del Milan tra campionato e Coppa Italia, Kyle Walker è stato protagonista di una seconda parte di stagione altalenante in rossonero. Arrivato a gennaio dal Manchester City, il suo approdo si è concretizzato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un diritto di riscatto che il Milan potrebbe esercitare a fine stagione, versando nelle casse societarie dei Citizens la cifra di 5 milioni di euro.

Un’operazione alla portata del club rossonero che in questo modo si assicurerebbe un giocatore di esperienza e qualità per la fascia destra. Ad ora, infatti, ci sono buone chance di permanenza per l’esterno inglese, ma la decisione definitiva non è stata ancora presa. Già, perché molto dipenderà dal nuovo direttore sportivo e soprattutto dal nuovo allenatore. Se l’erede di Sergio Conceicao dovesse infatti prediligere una difesa a tre, il Milan potrebbe così decidere di non confermare l’esterno inglese.

Calciomercato Milan, soluzione a zero al posto di Kyle Walker

L’eventuale mancata riconferma di Kyle Walker potrebbe essere legata non solo a motivi di natura tattica, ma anche di… opportunità. Come detto in precedenza, il riscatto del laterale classe ’90 costerebbe 5 milioni di euro al Milan che potrebbe virare su altri profili a costi ridotti.

In tal senso occhio alla situazione di Lucas Vazquez, esterno spagnolo classe ’91 in procinto di lasciare il Real Madrid a parametro zero. Il suo contratto con i Blancos infatti scadrà il prossimo 30 giugno e potrebbe così essere ingaggiato senza dover pagare alcun indennizzo. Si tratterebbe di un innesto di esperienza per il Milan, con alcuni vantaggi rispetto a Walker: non solo un anno in meno sulla carta di identità e un costo ridotto, ma anche e soprattutto una maggiore duttilità tattica dato che lo spagnolo può giocare anche da esterno alto e adattarsi pure sulla corsia di sinistra.