Milan, colpo low-cost dal Torino: l’annuncio dell’agente

Il Milan pensa a un possibile affare a costo “ridotto” dal Torino: dipende anche dal futuro di Tijiani Reijnders

Mentre l’attenzione mediatica è rivolta alla finale di Coppa Italia col Bologna, in casa Milan si ragiona anche in merito alla prossima sessione estiva di calciomercato.

Reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, il Milan si appresta ad affrontare il Bologna proprio nella finale del trofeo tricolore in programma domani sera allo stadio Olimpico. I rossoneri puntano a conquistare la sesta Coppa Italia della storia del club, con l’ultimo successo che risale addirittura alla stagione 2002/2003, quando in panchina sedeva Carlo Ancelotti e il Diavolo si impose in finale sulla Roma di Fabio Capello grazie alle reti di Serginho, Ambrosini e Shevchenko dopo l’iniziale vantaggio giallorosso firmato Francesco Totti.

Un eventuale trionfo in Coppa Italia permetterebbe al Milan anche di assicurarsi un posto in Europa League in vista della prossima stagione, anche se l’ultima giornata di campionato ha lasciato aperta una porticina per il quarto posto in classifica, matematicamente ancora raggiungibile dai rossoneri anche se si tratta di un obiettivo particolarmente complicato. A seconda della partecipazione o meno alle coppe europee, il Milan potrà gettare le basi per la prossima sessione estiva di calciomercato, anche in attesa della scelta del nuovo direttore sportivo da parte dell’amministratore delegato Giorgio Furlani.

Calciomercato Milan, possibile affare low-cost dal Torino

Un tema centrale della prossima sessione estiva di calciomercato per il Milan sarà sicuramente quello relativo a Tijiani Reijnders. Il centrocampista olandese, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2030, è da tempo finito nel mirino del Manchester City. Ad ora non ci sono stati contatti ufficiali tra le due società, ma nelle prossime ore i Citizens potrebbero formulare una prima offerta per provare a strappare ai rossoneri il giocatore ex Az Alkmaar.

Nel caso in cui il Milan dovesse effettivamente cedere Reijnders avrebbe a disposizione un importante tesoretto da reinvestire sul mercato. Tra i giocatori che in tal caso potrebbero fare al caso dei rossoneri c’è anche Eljif Elmas, jolly di centrocampo macedone classe ’99 attualmente in forza al Torino.

I granata lo hanno prelevato a gennaio dal Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro. Una cifra che difficilmente il Torino andrà a versare nonostante il buon rendimento dell’ex Napoli come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. E così potrebbe farci un pensierino il Milan, anche alla luce dei buoni rapporti di mercato con il Lipsia. Nelle scorse ore è stato George Gardi, agente del giocatore, a fare il punto sulla situazione di Elmas: “È tutto aperto, a fine stagione vedremo quale sarà il destino di Eljif”.