Milan, Reijnders ai saluti: nuovo affare alla Kakà

Il Manchester City non molla la presa su Tijiani Reijnders e prepara l’offerta per assicurarsi il centrocampista olandese

Arrivato due anni fa dall’AZ Alkmaar per poco più di 20 milioni di euro, Tijiani Reijnders ha saputo farsi apprezzare come uno dei migliori centrocampisti del campionato di Serie A.

Spera di alzare il secondo trofeo stagionale dopo la vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Ma oltre alla finale di Coppa Italia in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma contro il Bologna, nella mente di Tijiani Reijnders c’è anche e inevitabilmente il futuro. Poco più di due mesi fa ha rinnovato il contratto che lo lega al Milan, facendo slittare al 2030 la scadenza dell’accordo in essere. Una mossa importante quella del club rossonero che in questo modo ha blindato uno dei giocatori più preziosi e chiacchierati sul mercato di tutto l’organico del Diavolo.

Da tempo, però, si parla di un forte interessamento da parte del Manchester City di Pep Guardiola per Tijiani Reijnders. Il club inglese avrebbe individuato il centrocampista del Milan come rinforzo ideale in vista della prossima stagione. Soprattutto alla luce della imminente e già annunciata separazione con Kevin De Bruyne, il quale per dieci anni ha incantato con la maglia dei Citizens. Il giocatore nativo di Zwolle si candida a così a raccogliere l’eredità di KDB, pur avendo caratteristiche tecniche differenti, ma comunque ottime doti nell’inserimento e nel servire i compagni in profondità.

Calciomercato Milan, con Reijnders affare alla Kakà

Dopo il buon impatto della prima stagione in rossonero (quattro gol e altrettanti assist in 50 partite giocate), nell’annata sportiva che sta ormai per volgere al termine Tijiani Reijnders è stato protagonista di un clamoroso exploit. Ha giocato già 51 partite, realizzando ben quindici gol e cinque assist. Numeri da attaccante per il giocatore classe ’98 che inevitabilmente ha attirato su di sé l’attenzione di molti top club europei tra cui – appunto – il Manchester City.

Ad ora – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – non ci sono stati contatti tra le due società. In questi giorni il Manchester City studierà l’offerta da formulare. Sul piatto potrebbero essere messi oltre 70 milioni di euro, una cifra che per il Milan rappresenterebbe la cessione più remunerativa della storia del club, andando così oltre i 60 milioni circa incassati per Sandro Tonali al Newcastle United e i 67 milioni guadagnati grazie alla storica cessione di Kakà.

Chiaramente Tijiani Reijnders rappresenta un elemento fondamentale per il Milan, ma allo stesso tempo non esistono giocatori incedibili. Dunque, se l’offerta dovesse effettivamente essere convincente, si darebbe il via libera alla cessione del centrocampista olandese.