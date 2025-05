Milan e Inter ko, colpo di scena: così va al Real Madrid

Le due cugine rischiano di essere beffate dal Real Madrid: il colpo di mercato del Milan è nel mirino dei Blancos.

Mentre ci avviciniamo alla fine della stagione, il Milan si ritrova ancora incredibilmente in corsa per vincere un altro titolo e qualificarsi all’Europa League. Nonostante il lignaggio delle due competizioni non sia esattamente aureo, è da 14 anni che i rossoneri non sollevano due trofei al cielo, cosa che sicuramente non salverebbe la stagione ma contribuirebbe a renderla meno amara.

La svolta per Conceicao è stato il passaggio alla difesa a tre, modulo che ha esaltato le caratteristiche di Pavlovic e Theo, mascherando le loro forti lacune in fase difensiva. La sensazione che aleggia intorno al Milan però è che comunque vada a finire la stagione, il portoghese non siederà sulla panchina rossonera e si ripartirà con un nuovo progetto tecnico. La lentezza con cui il Milan sta portando avanti questa ennesima rivoluzione però rischia di fargli perdere un potenziale campione, finito nel mirino del Real Madrid.

Milan, occhi sul nuovo Messi ma la concorrenza è assurda

Come anticipato dallo stesso board rossonero diverse settimane fa, il Milan è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo “tradizionale” con cui inaugurare il nuovo progetto tecnico. Sembrerebbero accantonati quindi algoritmi e dati, tipici della strategia moneyball voluta da RedBird, per tornare ai metodi più classici dello scouting. In questo scenario risulta ancora difficile capire quale sarà la strategia sul mercato anche se cominciano già a circolare delle voci. Secondo il quotidiano argentino Diario Olè il Milan sarebbe piombato sul nuovo crack del calcio argentino, Franco Mastantuono.

Secondo il quotidiano, sul classe 2007 di proprietà del River ci sarebbero ben 17 squadre provenienti da tutta Europa, tra cui Milan, Inter e proprio il Real Madrid. L’argentino ha una clausola da 45 milioni nel contratto, cosa che sembra allontanarlo dai club della Serie A, anche se sembrerebbe aver espresso preferenza per venire in Italia o in Spagna.

Milan, i numeri di Franco Mastantuono

Franco Mastantuono è sui taccuini di tutti gli scout d’Europa da ormai parecchie stagioni. Classe 2007, l’argentino ama partire largo a destra per poi convergere sul suo mancino e tirare verso la porta o imbucare per i compagni. Nonostante la giovane età gode già di un’ottima fisicità, 177cm e un fisico tonico, che ne lasciano ipotizzare anche un futuro da mezzala iper offensiva.

In questa stagione di Liga Profesional, la prima divisione argentina, ha già siglato tre reti, tra cui la splendida punizione nel Superclasico contro il Boca, e servito tre assist, oltre ad aver esordito nella Copa Libertadores.